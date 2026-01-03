Из-за скопления шуги в реке Гауя возможно затопление низкорасположенных участков, информирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Синоптики сообщают, что в нижнем течении Гауи продолжается интенсивный сход шуги и повышение уровня воды.

Объявлено жёлтое предупреждение о возможном затоплении низин. Оно будет действовать до понедельника.

Как уже сообщалось ранее, в реках Латвии продолжается образование льда и движение шуги. В период образования льда уровень воды на отдельных участках рек будет резко колебаться.