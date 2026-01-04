Экоактивист Майя Крастиня, известная также своей борьбой против ночного шума в столице, опубликовала в соцсети "Х" твит, в котором критикует общественный транспорт в Риге.

"Один автобус раз в 15 минут в Иманту, где живут 40 тысяч рижан, это насмешка. Это реально получается один автобус в полчаса для тех, кто живёт в одном из концов Иманты. Неудивительно, что люди передвигаются на автомашинах", - пишет она.

При этом проживает автор поста вовсе не в Иманте, а на Кипсале, как выяснилось в комментариях, но почему бы и не поинтересоваться, как ходит транспорт в другие микрорайоны?

Твит не остался незамеченным - откликов на него довольно много. Вот наиболее характерные из них: