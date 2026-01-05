Baltijas balss logotype
Общества совладельцев квартир теперь могут получить кредиты на восстановление домов

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Общества совладельцев квартир теперь могут получить кредиты на восстановление домов

Сегодня вступают в силу поправки к Закону о собственности на квартиру, которые предусматривают право обществ совладельцев квартир получать кредиты от кредитных учреждений на восстановление жилых домов, сообщает LETA со ссылкой на Пресс-службу Сейма.

Поправки предусматривают, что в отношениях с кредитным учреждением общество совладельцев квартир будет приравнено к юридическому лицу. Это позволит обществу открывать расчётный счёт и заключать договоры с кредитными учреждениями на получение займов для восстановления домов.

Для того чтобы кредитные учреждения могли идентифицировать общество совладельцев квартир как клиента, каждому обществу — как уже существующему, так и тем, которые образуются в новостройках, — будет присвоено наименование и идентификатор. Это будет осуществляться Государственным бюро строительного контроля (ГБСК) в Строительной информационной системе. В аннотации к законопроекту указано, что Государственная земельная служба уже передаёт актуальные данные государственного кадастра недвижимости ГБСК, включая информацию о разделении дома на отдельные квартиры, и жителям не придётся предпринимать никаких дополнительных действий.

Также установлено, что законным представителем общества совладельцев будет управляющий домом, зарегистрированный в реестре управляющих жилыми домами, который ведёт ГБСК. Таким образом, третьим лицам будет обеспечен публичный и достоверный доступ к информации об обществе совладельцев: его наименовании, идентификаторе и представителе.

Учитывая, что общество совладельцев участвует в различных юридических сделках, например, связанных с поставкой коммунальных услуг, оно считается стороной сделки и обязано выявлять и раскрывать своего фактического бенефициара. Поправки предусматривают порядок, в котором ассоциация совладельцев будет предоставлять такие сведения Регистру предприятий.

Кроме того, предусмотрено, что общества совладельцев смогут не регистрироваться в Службе государственных доходов как субъекты хозяйственной деятельности и налогоплательщики, если их доход за отчётный год не превышает двукратный размер минимальной месячной зарплаты. Это сделано с целью упростить бухгалтерский учёт, поскольку такие общества обычно имеют незначительные доходы от хозяйственной деятельности — например, от сдачи в аренду рекламного места на стене здания. Эти средства можно будет направить на развитие жилого дома, указали авторы поправок.

#недвижимость #кредитование
Оставить комментарий

(2)
  • СВ
    Сергей Вениамонович
    5-го января

    Всем привет из Казахтсана, г.Павлодар. Общество собственников квартир это у нас давно пройденный этап. Уже четыре года живём в ОСИ (общество собственников имущества), хотя постановление правительства вышло много ранее. Дом, это юр.лицо и имеет свой счётв банке. За это время поменяли трубы на подачу отопления, бойлер заменили на два минских теплообменника. Заменили на пластик раздачу хол. и гор.воды до стояков, все краны тоже. С 10 января вторая половина дома так же. Летом на пластик всю канализацю и останется вычистить подвальные помещения и побелить. В единой платежной квитанции приходит на оплату содержания, это уже документ.

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го января

    О как всё вовремя. Теперь спасателям работы прибавится кратно.

    1
    1

