Сегодня вступают в силу поправки к Закону о собственности на квартиру, которые предусматривают право обществ совладельцев квартир получать кредиты от кредитных учреждений на восстановление жилых домов, сообщает LETA со ссылкой на Пресс-службу Сейма.

Поправки предусматривают, что в отношениях с кредитным учреждением общество совладельцев квартир будет приравнено к юридическому лицу. Это позволит обществу открывать расчётный счёт и заключать договоры с кредитными учреждениями на получение займов для восстановления домов.

Для того чтобы кредитные учреждения могли идентифицировать общество совладельцев квартир как клиента, каждому обществу — как уже существующему, так и тем, которые образуются в новостройках, — будет присвоено наименование и идентификатор. Это будет осуществляться Государственным бюро строительного контроля (ГБСК) в Строительной информационной системе. В аннотации к законопроекту указано, что Государственная земельная служба уже передаёт актуальные данные государственного кадастра недвижимости ГБСК, включая информацию о разделении дома на отдельные квартиры, и жителям не придётся предпринимать никаких дополнительных действий.

Также установлено, что законным представителем общества совладельцев будет управляющий домом, зарегистрированный в реестре управляющих жилыми домами, который ведёт ГБСК. Таким образом, третьим лицам будет обеспечен публичный и достоверный доступ к информации об обществе совладельцев: его наименовании, идентификаторе и представителе.

Учитывая, что общество совладельцев участвует в различных юридических сделках, например, связанных с поставкой коммунальных услуг, оно считается стороной сделки и обязано выявлять и раскрывать своего фактического бенефициара. Поправки предусматривают порядок, в котором ассоциация совладельцев будет предоставлять такие сведения Регистру предприятий.

Кроме того, предусмотрено, что общества совладельцев смогут не регистрироваться в Службе государственных доходов как субъекты хозяйственной деятельности и налогоплательщики, если их доход за отчётный год не превышает двукратный размер минимальной месячной зарплаты. Это сделано с целью упростить бухгалтерский учёт, поскольку такие общества обычно имеют незначительные доходы от хозяйственной деятельности — например, от сдачи в аренду рекламного места на стене здания. Эти средства можно будет направить на развитие жилого дома, указали авторы поправок.