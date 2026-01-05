Baltijas balss logotype
Осторожно! Дороги скользкие, особенно в районе Салдуса 0 105

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осторожно! Дороги скользкие, особенно в районе Салдуса
ФОТО: LETA

Утром первого рабочего дня нового года, из-за снега и гололедицы, условия движения на государственных магистральных и региональных автодорогах во многих местах Латвии затруднены, а самые сложные они в районе Салдуса, свидетельствует обобщённая информация ГАО Latvijas valsts ceļi (Латвийские государственные дороги), сообщает LETA.

В Курземе особенно затруднены условия движения на участке шоссе Лиепая от Мазблидене до Циецере, а также на региональных и местных дорогах в окрестностях Салдуса. Сложности наблюдаются и на дороге Лиепая — граница Литвы (Руцава), на региональных и местных дорогах в окрестностях Лиепаи, Вентспилса и Талси, а также на местных дорогах в районе Тукумса.

В Земгале условия движения на государственных магистралях в основном удовлетворительные, но на региональных дорогах они затруднены в окрестностях Бауски, Добеле и Тукумса.

В районе Риги и Видземе, по состоянию на 6:50 утра, скользко на шоссе Видземе от Берги до Аугшлигатне, а также на Валмиерском шоссе от Мурьяни до моста через Браслу.

В восточной части Латвии обледенение наблюдается на большинстве участков государственных магистралей, включая Даугавпилское шоссе и несколько крупных дорог в районе Айзкраукле, Екабпилса, Даугавпилса, Резекне, Балви, Прейли и Краславы.

Утром в понедельник в расчистке и посыпке заснеженных и скользких участков дорог были задействованы 85 единиц зимней дорожной техники, собщили в Latvijas valsts ceļi.

#погода #Латвия #транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
