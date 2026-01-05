В конце ноября большинство депутатов Европейского парламента поддержало доклад с призывом к странам ЕС ограничить доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 16 лет из-за угрозы их психическому здоровью. Австралия пошла ещё дальше — там доступ к соцсетям для детей до 16 лет запрещён на законодательном уровне.

Следует ли и Латвии последовать примеру Австралии, а также насколько вредны соцсети для детей, выяснял портал TV3.lv, обратившись в Центр защиты прав детей.

Проблема касается и Латвии

Директор департамента по содействию благополучию детей Центра защиты прав детей Ако Карлис Цекулис указал, что тема использования соцсетей детьми и подростками в Латвии очень актуальна:

«С каждым годом мы вместе с Drošsinternets.lv получаем всё больше сообщений о нарушениях прав детей в интернете. Это происходит как в учебных заведениях, так и за их пределами», — рассказал Цекулис в телефонном интервью.

Он подчёркивает: проблема носит глобальный характер. Однако в Латвии дискуссия пока ведётся на уровне отдельных специалистов. По информации TV3.lv, Министерства юстиции и благосостояния пока не обсуждают вопрос о возможной блокировке соцсетей для детей на политическом уровне. В Эстонии же эта тема уже дошла до парламента — но власти решили отказаться от запрета.

Что думает Центр защиты прав детей?

Цекулис считает, что требование Евросоюза о том, чтобы именно цифровые платформы несли ответственность за соблюдение законодательства, — правильное направление. Он признаёт, что сейчас существующая система проверки возраста пользователей соцсетей формальна и неэффективна. Например, по всему миру 85% четырёхлетних детей ежедневно используют YouTube, несмотря на запрет для пользователей младше 13 лет.

Цекулис надеется на внедрение в ЕС цифрового "кошелька идентичности", в котором будут храниться все удостоверяющие личность документы. Это, по его словам, могло бы реально ограничить доступ к соцсетям для детей и предотвратить доступ к порнографии.

Дети в детских садах уже смотрят порно

Цекулис сообщил, что в Латвии уже известны случаи, когда дети дошкольного возраста получали доступ к порнографическим материалам в интернете и позже воспроизводили увиденное в детском саду.

«Просмотр порно влияет на поведение и психику детей, на их понимание границ, формируя несоответствующее возрасту восприятие сексуальных отношений», — предупреждает эксперт.

Он также отмечает, что соцсети вроде TikTok и YouTube предлагают огромный объём контента, и их алгоритмы становятся всё более агрессивными. У детей 8–9 лет это может вызывать депрессию, тревожность и приводить к социальной изоляции.

Но полный запрет — не решение

Цекулис категорически против запрета соцсетей для детей. Он подчёркивает, что соцмедиа имеют важную социальную ценность — молодёжь учится общаться, участвует в группах по интересам, развивается.

«Полная изоляция от цифровой среды — не выход. Что мы будем делать с ребёнком, который впервые заходит в соцсети в 16 лет?»

Он добавляет, что Австралия — не лучший пример. На недавней международной встрече по вопросам детской безопасности австралийские эксперты сами выразили тревогу по поводу возможных последствий запрета — в том числе и для психики ребёнка.

«Ограничение доступа к устройствам для ребёнка похоже на ампутацию — словно ему отрубают ещё одну руку», — говорит Цекулис.

Кроме того, запрет соцсетей не исключает доступ к другим онлайн-платформам, например, видеоиграм, где дети также активно общаются — и нередко сталкиваются с агрессией.

«Важно не ограничивать, а образовывать», — убеждён он. Также, по мнению Цекулиса, нельзя принимать законы без участия самих детей и подростков — их необходимо включать в дискуссию.

Что следует делать Латвии?

Цекулис считает, что акцент нужно делать на ответственность самих платформ и родителей. Политика должна быть ориентирована на профилактику и образование, в том числе — полное исключение доступа детей до 18 лет к порнографическому контенту.

Особая роль отводится родителям:

«Взрослые часто сами сидят в соцсетях больше, чем дети, но при этом осуждают их. Родители должны объяснять, что такое медиаграмотность, критическое мышление и какие опасности могут быть в интернете».

Он рекомендует:

говорить с детьми об их ощущениях в цифровой среде,

интересоваться, какие игры они играют, с кем общаются,

и начиная с детского сада, обучать детей интернет-безопасности в школах.

Куда обращаться за помощью?

Если не хватает знаний о безопасном использовании соцсетей, Цекулис советует обращаться: