В соответствии с принятыми в прошлом году решениями региональный общественный транспорт в этом году столкнется с рядом существенных изменений: цены на билеты вырастут на следующей неделе, 15 января, а государственную сеть региональных автобусных маршрутов планируется сократить на 11,06 млн километров, или на 16%, по сравнению с 2025 годом, пишет Latvijas Avīze.

Также начнется подготовка к введению услуги "Общественный транспорт по запросу", чтобы ее можно было ввести по всей стране к концу этого года или в начале 2027 года. Тогда жители малонаселенных районов не останутся без транспорта.

Осенью прошлого года Совет по общественному транспорту принял решение о том, что с 15 января 2026 года тариф на железнодорожные перевозки увеличится в среднем на 6,6%, а на автобусные перевозки - примерно на 7,5%. Что касается услуги "Общественный транспорт по запросу", то ее будет предоставлять Автотранспортная дирекция (АТД).

В конце прошлого года председатель правления АТД Янис Лапиньш рассказал СМИ, что дирекция будет предлагать новую услугу самостоятельно, закупая экологически чистый и низкоэмиссионный транспорт на четыре-восемь пассажирских мест. АТД будет и нанимать водителей для предоставления услуги. Такой вид транспорта будет введен по всей Латвии в местах с плохой доступностью транспорта и низким спросом.

Транспорт АТД будет предоставляться по запросу на телефон колл-центра или через специальное приложение. Диспетчеры зарегистрируют заявку и сообщат пассажиру, когда прибудет транспорт. Стоимость билетов на такие поездки будет соответствовать существующей билетной политике. Таким образом планируется экономить средства, избегая пустых автобусов на маршрутах.

Транспорт по запросу позволит людям жить за пределами крупных городов, не теряя доступа к услугам, при этом сократится количество пустых рейсов и транспортные расходы. Компания ATD планирует внедрить этот вид транспорта по всей Латвии, предоставляя его в местах с плохой доступностью транспорта и низким спросом. Планируется, что транспорт ATD будет доступен по запросу по телефону колл-центра или через специальное приложение, в котором будет указана потребность. Диспетчеры зарегистрируют заявку и сообщат пассажиру, когда прибудет транспорт, чтобы доставить его, например, на другую остановку или станцию для дальнейшей поездки, или в конкретный пункт назначения в районе. Стоимость билетов на такие поездки также будет соответствовать существующей билетной политике. Таким образом, планируется охватить тех, кто до сих пор пользовался общественным транспортом, а также сэкономить средства, чтобы избежать пустых автобусов на маршрутах.

"Транспорт по требованию позволит людям жить за пределами крупных городов, не теряя доступа к услугам, при этом сокращая количество пустых рейсов и транспортные расходы", - сказала специалист по планированию маршрутной сети и проектам мобильности Курземского региона планирования Анна Маргрета Вердиня.