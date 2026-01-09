В этом году Министерство сообщения планирует выделить дополнительно 9,19 млн евро на поддержание существующих автобусных маршрутов в регионах и соблюдение условий заключенных договоров, но представители отрасли считают, что эта сумма не покрывает прошлогодние убытки и вынуждает их снова работать в убыток.

В этом году на субсидируемые государством региональные автобусные перевозки выделено 52,8 млн евро. Министерство не отрицает, что ситуация в этой области сложная и значительно отличается от той, что была на момент организации закупок и подачи предложений. Дело в том, что увеличились затраты, и около 50% общих затрат составляют заработная плата сотрудников, расходы на топливо и амортизация автобусов. Договоры также включают индексацию цен на услуги. Влияние индексации на расходы государственного бюджета в прошлом году предварительно оценивалось в 1,2 миллиона евро, в этом году оно может достичь 3,3 миллиона, а в следующем - 3,8 миллиона евро.

В ближайшие годы компенсируемые расходы увеличатся, но база государственного бюджета не предусматривает средств для их покрытия ни в этом, ни в следующие два года. Министерство напоминает, что 2026 год следует рассматривать как переходный период, поскольку в будущем планируется пересмотреть решения и принципы организации региональной сети маршрутов общественного транспорта, особенно в малонаселенных районах. Кроме того, с этого года будет внедрен инструмент планирования общественного транспорта, который поможет более эффективно развивать маршруты, а также счетчики пассажиров в автобусах для сбора данных о количестве людей, пользующихся этими услугами.

19 декабря прошлого года Совет по общественному транспорту отложил вопрос о введении маршрутной сети на 2026 год, поскольку Автотранспортная дирекция еще продолжает консультации с самоуправлениями и перевозчиками.