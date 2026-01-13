Во вторник местами в Латвии облака рассеются, и выглянет солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Существенных осадков не ожидается. В отдельных районах сохранится иней. Максимальная температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.

Из-за слабого ветра или его отсутствия в некоторых местах — преимущественно в городах — в воздухе будет скапливаться загрязнение, вызванное отоплением и транспортом.

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до -7 градусов.

Погодные условия определяет область повышенного давления. Атмосферное давление составляет 1017–1020 гектопаскалей на уровне моря.