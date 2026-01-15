Женщинам — средства похудения, предлагаемые также как пищевые добавки. Часто к ним добавляют сибутрамин — запрещенное вещество, которое может вызвать тяжелые побочные эффекты, в том числе тягу к суициду. Мужчины в свою очередь покупают стероиды для увеличения мышечной массы. При их использовании, также возможны тяжкие побочные проявления, в том числе нарушения сексуальной функции, потому сразу предлагаются поддельные медикаменты эректильной дисфункции.

Также параллельно могут быть использованы медикаменты, предусмотренные для лечения болезней молочной железы женщин, чтобы уменьшить вызванное стероидами увеличение груди. Как только человек начинает использовать что-то, что ему не полагается, назначается набор других поддельных медикаментов, которые «улучшают» побочные проявления. Как только человек попадает в эту нелегальную нишу, начинается бесконечный заколдованный круг».

Государственная инспекция здоровья заблокировала 6 страниц в интернете, предлагавшие без рецептов и информации о распространителе купить средства для похудения. «Люди весьма часто не опознают, легальна ли домашняя страница», – пишет Latvijas Avīze.