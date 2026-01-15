В моментальной лотерее Veiksme Tavās rokās выигрыш в размере 150 000 евро получил 40-летний инженер из Риги, который признается: большой веры в лотереи у него не было. В общей сложности за жизнь он купил не больше ста билетов моментальных лотерей, а в числовых лотереях не участвует вовсе.

«Но в этот раз у меня было внутреннее ощущение, что нужно купить билеты, только я не знал, какие», — рассказывает победитель.

Незадолго до Рождества он проходил мимо торговой точки Narvesen в Риге на улице Кришьяня Барона, 78, и подумал, что можно купить десять билетов. Выбор пал на Veiksme Tavās rokās.

«У меня не было никакой глубокой мысли или цели получить деньги. Скорее намечался скучный вечер, поэтому я решил хотя бы поскрести билеты. Вера в выигрыш была микроскопической», — вспоминает он.

В тот вечер он начал стирать защитный слой, но в какой-то момент это надоело, и он лег спать. На следующий день продолжил. По его словам, на одном из билетов он увидел три одинаковых символа в одном ряду, ниже заметил и сумму, но так и не понял, что выигрыш 150 000 евро относится именно к его билету.

Поэтому он спокойно отправился обратно в Narvesen, чтобы узнать, какой выигрыш по этому билету, и получить 30 евро, которые принесли три другие карточки. «30 евро мне выплатили, а по четвертому билету продавец объяснила, что на месте его выплатить нельзя. Я подумал — как хорошо! Значит, будет больше чем 150 евро», — смеется он. Он вернулся домой, связался с Latvijas Loto — и тогда узнал реальный размер выигрыша. «Было очень трудно поверить. Эмоции не могу описать, но сразу включилась мысль: и что мне теперь делать?»

Победитель признается, что воспринимает эти деньги не как случайность, а как знак.

«Я скорее трактую это как намек сверху, что в жизни нужно что-то менять. У меня уже есть план по своему бизнесу — этот выигрыш пригодится для старта. Деньги пришли в нужное время», — говорит он, добавляя, что 150 000 евро — очень значимая сумма для любого человека в Латвии и может стать хорошей точкой опоры.

Тратить деньги он решил обдуманно: «Десятую часть я оставил себе, а остальное размещено так, чтобы со временем деньги приносили деньги. Мимолетные желания меня не интересуют — я знаю, что они быстро проходят».