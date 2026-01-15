Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лег спать, не дочистив лотерейный билет: как инженер из Риги едва не проспал 150 000 евро 1 1763

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Лег спать, не дочистив лотерейный билет: как инженер из Риги едва не проспал 150 000 евро

В моментальной лотерее Veiksme Tavās rokās выигрыш в размере 150 000 евро получил 40-летний инженер из Риги, который признается: большой веры в лотереи у него не было. В общей сложности за жизнь он купил не больше ста билетов моментальных лотерей, а в числовых лотереях не участвует вовсе.

«Но в этот раз у меня было внутреннее ощущение, что нужно купить билеты, только я не знал, какие», — рассказывает победитель.

Незадолго до Рождества он проходил мимо торговой точки Narvesen в Риге на улице Кришьяня Барона, 78, и подумал, что можно купить десять билетов. Выбор пал на Veiksme Tavās rokās.

«У меня не было никакой глубокой мысли или цели получить деньги. Скорее намечался скучный вечер, поэтому я решил хотя бы поскрести билеты. Вера в выигрыш была микроскопической», — вспоминает он.

В тот вечер он начал стирать защитный слой, но в какой-то момент это надоело, и он лег спать. На следующий день продолжил. По его словам, на одном из билетов он увидел три одинаковых символа в одном ряду, ниже заметил и сумму, но так и не понял, что выигрыш 150 000 евро относится именно к его билету.

Поэтому он спокойно отправился обратно в Narvesen, чтобы узнать, какой выигрыш по этому билету, и получить 30 евро, которые принесли три другие карточки. «30 евро мне выплатили, а по четвертому билету продавец объяснила, что на месте его выплатить нельзя. Я подумал — как хорошо! Значит, будет больше чем 150 евро», — смеется он. Он вернулся домой, связался с Latvijas Loto — и тогда узнал реальный размер выигрыша. «Было очень трудно поверить. Эмоции не могу описать, но сразу включилась мысль: и что мне теперь делать?»

Победитель признается, что воспринимает эти деньги не как случайность, а как знак.

«Я скорее трактую это как намек сверху, что в жизни нужно что-то менять. У меня уже есть план по своему бизнесу — этот выигрыш пригодится для старта. Деньги пришли в нужное время», — говорит он, добавляя, что 150 000 евро — очень значимая сумма для любого человека в Латвии и может стать хорошей точкой опоры.

Тратить деньги он решил обдуманно: «Десятую часть я оставил себе, а остальное размещено так, чтобы со временем деньги приносили деньги. Мимолетные желания меня не интересуют — я знаю, что они быстро проходят».

Читайте нас также:
#вера #финансы #Латвия #бизнес #лотерея #эмоции #успех
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
3
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    15-го января

    Не верю.

    39
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Четырехполосные дороги в ближайшем будущем Латвии «не светят»
Изображение к статье: Служба в армии становится все популярнее: вузам может не хватить бюджетных мест
Изображение к статье: Синоптики нагнали ужаса своим прогнозом на следующую неделю
Изображение к статье: «Я слышу, как часто у них секс» - рижанка жалуется на тонкие стены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео