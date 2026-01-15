Baltijas balss logotype
В Резекне планируется восстановить ряд отмененных в целях экономии пособий 1 195

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
LETA
Изображение к статье: В Резекне планируется восстановить ряд отмененных в целях экономии пособий
ФОТО: LETA

Резекненское самоуправление планирует восстановить ряд ранее отмененных в целях экономии пособий и добровольных инициатив, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлении.

Депутаты поддержали возобновление приема новых заявок на софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов и благоустройству связанных с ними земельных участков, находящихся в собственности или в аренде, предусмотрев на эти цели в бюджете 2026 года 60 000 евро. Кроме того, планируется возобновить софинансирование подключения жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации, на что предусмотрено 20 000 евро.

В социальной сфере предполагается расширить льготы по оплате проезда в общественном транспорте, распространив их на людей в возрасте от 60 лет. Цель этой инициативы - улучшить мобильность пожилых людей и других малозащищенных групп населения, чтобы способствовать их социальному включению и участию в общественной жизни.

Кроме того, планируется ввести единовременное пособие по уходу за новорожденным. Председатель думы Александр Барташевич пояснил, что одна из целей ближайшего будущего - увеличить это пособие до 1000 евро.

В сфере экономического развития депутаты поддержали добровольную инициативу по реализации проектов малого бизнеса, предусмотрев финансирование для стимулирования начала и развития предпринимательства, создания новых рабочих мест и укрепления местной экономики.

Кроме того, планируется обеспечить софинансирование для сохранения сакрального и культурно-исторического наследия Резекне, поддержав проекты реставрации, восстановления и благоустройства культовых сооружений, являющихся важной частью образа города и его культурного пространства.

Всего на реализацию добровольных инициатив в 2026 году планируется направить 340 000 евро. Самоуправление отмечает, что восстановление инициатив будет происходить постепенно и ответственно, с учетом целевых групп и достижимых результатов и при сохранении главного приоритета - обеспечения автономных функций и основных обязанностей самоуправления.

Принятые проекты решений будут направлены на рассмотрение на заседании Резекненской думы 19 января.

#энергоэффективность #благоустройство #экономическое развитие #малый бизнес #общественный транспорт #политика
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    15-го января

    вангую - Барташевич до конца года не досидит !!!!он как бельмо на глазу у правящих !!!! обвинят , что по ночам слушает московское радио и с должности уволят !!!!

    1
    2

