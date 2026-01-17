Baltijas balss logotype
В Риге за вывоз ёлок, выброшенных позже положенного срока, будут брать по 6 евро 2 3465

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге за вывоз ёлок, выброшенных позже положенного срока, будут брать по 6 евро

«Можно ли в этом году бесплатно сдавать использованные в Рождество и Новый год «живые» елки? Читатель bb.lv».

Согласно информации, размещенной на сайте Рижской думы, в этом году, как и в предыдущие, жители смогут бесплатно утилизировать рождественские/новогодние елки.

При этом нужно помнить, что елки, подлежащие утилизации, нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов; они должны быть аккуратно сложены рядом с контейнерами или в специально отведенных местах, тщательно очищены от праздничной мишуры, извлечены из кадок или горшков, не должны быть обернуты пленкой, пакетами и проч.

Важно отметить, что условия вывоза могут отличаться и в зависимости от района. Так, к примеру, в Земгальском предместье бесплатный вывоз рождественских елок предоставляется как частным, так и юридическим лицам (включая многоквартирные дома) — естественно, при наличии действующего договора на вывоз бытовых отходов, — до 31 января. Длина елки не должна превышать 2 метров; более длинные должны быть распилены на части.

В Зиемельском районе и Видземского предместье бесплатный вывоз елок предоставляется по заявкам, полученным до 19 января. Опоздавшим уже придется платить из расчета 6 евро/елка. Максимально допустимая длина - до 2,5 метров; если елка выше, вопрос условий вывоза обсуждается отдельно.

Латгальское предместье, Центральный и Курземский районы: здесь жители могут подать заявку до 20 января (после этого вывоз станет платным). Ограничение по высоте — также до 2,5 метров (более высокие необходимо распилить).

#Рига #спрашиваете — отвечаем #новый год #Латвия #экология
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Оставить комментарий

(2)
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    18-го января

    Щас только в тиктоках можно бесплатно сидеть. Странно, что еще елки ствят в дом. Не по-зумерски как-то, традиции совковых ватников какие-то.

    0
    0
  • MG
    Mihails Goncarovs
    17-го января

    Ёлка прекрасно сгорает в отопительном котле. 😁

    15
    1

