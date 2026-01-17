Baltijas balss logotype
В воскресенье в Латвии осадков не ожидается 0 653

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В воскресенье в Латвии осадков не ожидается

Воскресенье будет солнечным и без осадков, однако время от времени небо могут затянуть облака, свидетельствуют прогнозы синоптиков, пишет ЛЕТА.

В ночь на воскресенье осадков не ожидается. При слабом ветре минимальная температура воздуха составит от -12 до -17 градусов, однако во многих прибрежных районах будет теплее — термометр не опустится ниже -6..-11 градусов.

Аналогично предыдущим ночам, на востоке Латвии при прояснениях температура может опуститься до отметки -20 градусов.

В Риге ночь будет холодной, и температура может опуститься до -14 градусов.

Днём в воскресенье по всей Латвии будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.

В Риге также ожидается солнечная и сухая погода, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до -8..-10 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #ночь #температура
