Из-за ожидающегося мороза объявлено желтое предупреждение 0 12078

Наша Латвия
Дата публикации: 19.01.2026
LETA
Изображение к статье: Из-за ожидающегося мороза объявлено желтое предупреждение

Во вторник ночью и утром местами по всей Латвии температура воздуха понизится до -20...-24 градусов, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны столбики термометров опустятся ниже -15 градусов, а местами на побережье будут колебаться у отметки -10 градусов. Осадков не ожидается, в некоторых районах образуются туман и иней. Будет дуть слабый южный ветер, также ожидается безветрие.

С вечера понедельника до утра вторника в восточной части страны будет действовать объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение желтой степени о сильном морозе.

Днем будет светить солнце, а местами в Курземе и на северо-западе Видземе ожидается пасмурная погода, без осадков. При сохранении слабого ветра и безветрия температура воздуха в середине дня будет колебаться между -4 и -14 градусами.

Из-за морозов и безветрия местами - особенно в городах - ухудшится качество воздуха.

В Риге ожидается солнечный вторник, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха утром составит -13 градусов в центре города и до -21 градуса в пригородах; днем ожидается примерно -10 градусов.

В случаях, когда температура воздуха опускается ниже -20 градусов, младшие школьники могут не посещать образовательные учреждения.

Согласно правилам Кабинета министров, для учебных заведений установлены границы холода, при достижении которых школьники могут оставаться дома. Дети в возрасте до 12 лет могут не посещать образовательное учреждение, если температура воздуха опустилась ниже -20 градусов, а ученики с 13 лет могут не ходить в школу, если воздух остыл как минимум до -25 градусов.

