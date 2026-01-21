Baltijas balss logotype
Чуда не будет: январь завершится морозами 1 2033

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чуда не будет: январь завершится морозами
ФОТО: LETA

В предстоящие выходные и на следующей неделе в Латвии ожидаются сильные морозы, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

22 января станет самым тёплым днём этой недели — температура воздуха поднимется до -2..-8 градусов, однако из-за умеренного восточного ветра будет ощущаться, что на улице холоднее. Местами ожидается небольшой снег, а ветер местами будет поднимать старый — возможна метель.

В последующие дни температура воздуха будет постепенно понижаться, и в утренние часы воскресенья во многих районах страны, особенно в Латгале и Видземе, она может опуститься ниже -20 градусов. Морозы до -20 градусов и ниже возможны и на следующей неделе.

Облачность будет переменной, временами ожидается небольшой снег, ветер будет слабым или умеренным, преимущественно восточного направления.

По текущим прогнозам, в начале февраля возможны как сильные морозы, так и кратковременная оттепель. Ожидается, что февраль в целом будет холоднее климатической нормы.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    21-го января

    Чудо не будет??? Чудо, что у нас такая зима, с морозами и снегом более чем один месяц.

    32
    5

