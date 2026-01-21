Средняя температура воздуха в Латвии в прошлом году составила +8,0 градусов, что на 1,2 градуса выше нормы, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет LETA.

2025 год стал 13-м подряд годом, когда температура была выше климатической нормы (средняя температура за 1991–2020 годы), и занял четвёртое место среди самых тёплых лет с начала наблюдений в 1924 году. Первые две строчки занимают 2020 и 2024 годы, когда средняя температура достигала +8,7 градусов.

Самым тёплым 2025 год был в центре Риги, где средняя температура составила +9,1 градуса, а самой низкой она была в Алуксне — +7,0 градусов. Отклонение температуры от нормы в разных регионах составляло от 0,8 градуса в Руцаве до 1,5 градуса в Айнажи.

Девять месяцев в году были теплее нормы, а май, июнь и август — прохладнее обычного. В течение года было зафиксировано лишь девять температурных рекордов холода, тогда как число рекордов тепла достигло 396, больше всего — в январе и марте.

Самым значимым рекордом стало +28,4 градуса, зафиксированные 18 апреля в Скривери — такой высокой температуры в апреле в Латвии ранее не регистрировали. Причём в мае и июне температура уже ни разу не достигала таких высот.

Март и январь стали соответственно вторым и третьим самыми тёплыми в истории наблюдений, сентябрь — четвёртым, а декабрь — пятым. Май же оказался 24-м по прохладе за всю историю и самым холодным завершающим месяцем весны с 1999 года.

Температурная амплитуда в 2025 году составила 52,1 градуса. Самая низкая температура — -19,7 градусов — была зафиксирована 20 февраля в Даугавпилсе, а самая высокая — +32,4 градуса — 3 июля в Мерсрагсе и Риге.

Среднее количество осадков в Латвии в прошлом году составило 707,2 миллиметра, что соответствует 103% от годовой нормы. Самым влажным год был в Мадоне, где общее количество дождя и снега составило 893,7 миллиметра (128% от нормы). Самое малое количество осадков выпало на метеостанции в Елгаве — 508,5 миллиметра (78% от среднего показателя за 1991–2020 годы).

В январе, апреле, мае, июне и июле количество осадков превышало норму, в остальные месяцы — было ниже. Январь стал третьим самым влажным за всю историю наблюдений, а май — шестым по обилию осадков маем с 1924 года.

Максимальное суточное количество осадков составило 76,3 миллиметра 19 апреля в Лиелпечи (Огресгалс). Особенно влажная погода наблюдалась с мая по август в Латгале, Селии и на востоке Видземе.

Сильнейшие порывы ветра были зарегистрированы 12 октября в Даугавгриве — 29,1 м/с и 30 декабря в Вентспилсе. Самая высокая средняя суточная скорость ветра — 15,7 м/с — была зафиксирована 1 января 2025 года в порту Лиепаи. В целом по стране самый ветреный день года пришёлся на 28 декабря, когда средняя суточная скорость ветра составила 7,5 м/с.

Самый толстый слой снега в прошлом году — 20 сантиметров — наблюдался 12 января в Руйиене. Последний весенний снег выпал 16 мая. В конце года максимальная толщина снежного покрова составляла 13 см в Алуксне и 15 см в Лиепае.