Средняя температура воздуха в Латвии во второй декаде января опустилась до -10,3 градуса, что на 8,1 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Максимальный мороз в сети наблюдений составил -24,5 градуса 20 января в Даугавпилсе, а максимальная температура воздуха была -1,8 градуса 16 января в Павилосте.

Наименьшее отклонение температуры от нормы было зафиксировано в Колке, где средняя температура воздуха в середине января была на 5,5 градуса ниже обычной, а на Даугавпилсской станции наблюдений вторая декада месяца была на 10,7 градуса холоднее, чем в среднем за 1991-2020 годы.

Общее количество осадков в Латвии в середине января составило всего 1,8 миллиметра, или 12% от нормы. Самым снежным районом было Ирбене в Вентспилсском крае, где выпало 5,3 миллиметра, а наименьшее количество осадков составило 0,3 миллиметра в Звейниекциемсе.

Вся страна покрыта слоем снега толщиной более пяти сантиметров, в начале декады высота снежного покрова местами достигала 30 сантиметров.

Во вторник, 20 января, среднесуточная температура воздуха в Латвии опустилась на 11 градусов ниже нормы и составила -14,2 градуса.

В предыдущие ночи был зафиксирован самый сильный мороз с января 2024 года, а среднемесячная температура пока самая низкая с февраля 2012 года.