Двадцать лет назад из Рижского залива был извлечён мёртвый горбатый кит. Его скелет сохранили, но, к сожалению, ненадлежащим образом — из костей выделялись жидкости, а сам экспонат источал неприятный запах. Теперь кости кита были тщательно обработаны, выбелены, и в дальнейшем его скелет будет выставлен в Центре экологического образования Рижского зоопарка, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Летом 2006 года корабль береговой охраны обнаружил кита недалеко от порта Скулте. С помощью подъёмного крана его вытащили из воды и позже доставили на разделку.

После этого в течение многих лет скелет находился в бывшем слоновнике Рижского зоопарка. Изначально обработку костей и сборку скелета выполняли люди без соответствующего опыта, однако позже было решено привлечь квалифицированных специалистов. В марте прошлого года за реставрацию скелета взялись мастера из Нидерландов.

Обновлённый скелет горбатого кита теперь будет находиться в Центре экологического образования Рижского зоопарка «Zinarium».

С первого взгляда заметно, что кости стали значительно светлее, а также исчез неприятный запах, который раньше сопровождал этот экспонат. Опытный мастер из Нидерландов пояснил, что долго вымачивал и промывал кости, чтобы достичь нужного результата.

«Вся жировая ткань и остатки мяса вымывались из костей в воде температурой 45 градусов. Сильно замедлило работу то, что кто-то ранее покрыл кости чем-то похожим на клей. Потребовалось много времени, чтобы это удалить. Затем воду в резервуаре заменили на перекись водорода, которая уничтожила все бактерии и отбелила кости», — рассказал представитель компании Inside-out animals Майкл ван Лёвен.

В завершение скелет был выставлен на солнце, где полностью высох. Внутри костей смонтирована новая металлическая конструкция, которая надёжно их удерживает.

В потолке Центра экологического образования сейчас ведутся работы, которые позволят представить скелет горбатого кита в совершенно новом и гораздо более подходящем виде. Скелет не будет установлен на землю — он будет подвешен сверху.

«Не так, как раньше, когда он лежал на земле. Теперь он будет словно плыть в пространстве, в воздушном океане. Посетители смогут рассматривать разные анатомические детали», — отметил представитель Рижского национального зоопарка Марис Лиелкалнс.

Отреставрированный скелет горбатого кита посетители смогут увидеть своими глазами уже в середине февраля.

ТВ3