Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Без неприятного запаха и абсолютно белый — в Рижский зоопарк вернулся скелет горбатого кита 0 768

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Без неприятного запаха и абсолютно белый — в Рижский зоопарк вернулся скелет горбатого кита
ФОТО: скриншот видео TV3

Двадцать лет назад из Рижского залива был извлечён мёртвый горбатый кит. Его скелет сохранили, но, к сожалению, ненадлежащим образом — из костей выделялись жидкости, а сам экспонат источал неприятный запах. Теперь кости кита были тщательно обработаны, выбелены, и в дальнейшем его скелет будет выставлен в Центре экологического образования Рижского зоопарка, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Летом 2006 года корабль береговой охраны обнаружил кита недалеко от порта Скулте. С помощью подъёмного крана его вытащили из воды и позже доставили на разделку.

После этого в течение многих лет скелет находился в бывшем слоновнике Рижского зоопарка. Изначально обработку костей и сборку скелета выполняли люди без соответствующего опыта, однако позже было решено привлечь квалифицированных специалистов. В марте прошлого года за реставрацию скелета взялись мастера из Нидерландов.

Обновлённый скелет горбатого кита теперь будет находиться в Центре экологического образования Рижского зоопарка «Zinarium».

С первого взгляда заметно, что кости стали значительно светлее, а также исчез неприятный запах, который раньше сопровождал этот экспонат. Опытный мастер из Нидерландов пояснил, что долго вымачивал и промывал кости, чтобы достичь нужного результата.

«Вся жировая ткань и остатки мяса вымывались из костей в воде температурой 45 градусов. Сильно замедлило работу то, что кто-то ранее покрыл кости чем-то похожим на клей. Потребовалось много времени, чтобы это удалить. Затем воду в резервуаре заменили на перекись водорода, которая уничтожила все бактерии и отбелила кости», — рассказал представитель компании Inside-out animals Майкл ван Лёвен.

В завершение скелет был выставлен на солнце, где полностью высох. Внутри костей смонтирована новая металлическая конструкция, которая надёжно их удерживает.

В потолке Центра экологического образования сейчас ведутся работы, которые позволят представить скелет горбатого кита в совершенно новом и гораздо более подходящем виде. Скелет не будет установлен на землю — он будет подвешен сверху.

«Не так, как раньше, когда он лежал на земле. Теперь он будет словно плыть в пространстве, в воздушном океане. Посетители смогут рассматривать разные анатомические детали», — отметил представитель Рижского национального зоопарка Марис Лиелкалнс.

Отреставрированный скелет горбатого кита посетители смогут увидеть своими глазами уже в середине февраля.

ТВ3

Читайте нас также:
#образование #зоопарк #наука #Латвия #телевидение #экология #культура #технологии #кит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Военный музей представил базу данных латышей, участвовавших в мировых войнах
Изображение к статье: Наследие ЦК и Совмина - начат сбор подписей за отказ от автобазы Сейма
Изображение к статье: В прошлом году в Латвии зарегистрирован 201 лесной пожар
Изображение к статье: Латвия отстает от среднего уровня стран ОЭСР по большинству показателей здравоохранения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео