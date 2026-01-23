Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Расходы на отопление, неочищенные дороги и уборка снега: какие неудобства этой зимой испытывают жители? 0 1957

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Расходы на отопление, неочищенные дороги и уборка снега: какие неудобства этой зимой испытывают жители?
ФОТО: LETA

На рубеже годов в Латвии наступила настоящая зима с крепкими морозами и устойчивым снежным покровом. Для одних это — долгожданная возможность насладиться зимними радостями, другие же жалуются на различные неудобства. Опрос показал, с какими проблемами столкнулись жители Латвии этой зимой, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Когда жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет попросили указать, какие неудобства лично им доставила снежная и холодная зима, чаще всего упоминались возросшие расходы на отопление и электроэнергию (49%) и затруднённое передвижение из-за плохо расчищенных тротуаров и дорог (44%).

Довольно часто жители также указывали на необходимость самостоятельно тратить время на уборку снега (21%), а также на то, что из-за холода приходится ограничивать активность на свежем воздухе (20%).

Кроме того, респонденты отмечали, что снежная и холодная зима негативно влияет на их физическое здоровье (например, простуды, другие проблемы со здоровьем) (16%), а также на психологическое и эмоциональное самочувствие (14%).

13% указали, что зимой наблюдаются задержки общественного транспорта, а 12% признались, что в мороз стало труднее заводить автомобиль.

Реже среди неудобств упоминались неподходящая одежда или обувь для такой погоды (8%), а также перебои с электричеством или связью (5%).

В то же время 16% опрошенных заявили, что снежная и холодная зима не доставила им никаких неудобств.

2% респондентов не дали конкретного ответа на этот вопрос.

ТВ3

Читайте нас также:
#погода #Латвия #транспорт #зима #электроэнергия #уборка снега #здоровье #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Военный музей представил базу данных латышей, участвовавших в мировых войнах
Изображение к статье: Наследие ЦК и Совмина - начат сбор подписей за отказ от автобазы Сейма
Изображение к статье: В прошлом году в Латвии зарегистрирован 201 лесной пожар
Изображение к статье: Латвия отстает от среднего уровня стран ОЭСР по большинству показателей здравоохранения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео