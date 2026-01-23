На рубеже годов в Латвии наступила настоящая зима с крепкими морозами и устойчивым снежным покровом. Для одних это — долгожданная возможность насладиться зимними радостями, другие же жалуются на различные неудобства. Опрос показал, с какими проблемами столкнулись жители Латвии этой зимой, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Когда жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет попросили указать, какие неудобства лично им доставила снежная и холодная зима, чаще всего упоминались возросшие расходы на отопление и электроэнергию (49%) и затруднённое передвижение из-за плохо расчищенных тротуаров и дорог (44%).

Довольно часто жители также указывали на необходимость самостоятельно тратить время на уборку снега (21%), а также на то, что из-за холода приходится ограничивать активность на свежем воздухе (20%).

Кроме того, респонденты отмечали, что снежная и холодная зима негативно влияет на их физическое здоровье (например, простуды, другие проблемы со здоровьем) (16%), а также на психологическое и эмоциональное самочувствие (14%).

13% указали, что зимой наблюдаются задержки общественного транспорта, а 12% признались, что в мороз стало труднее заводить автомобиль.

Реже среди неудобств упоминались неподходящая одежда или обувь для такой погоды (8%), а также перебои с электричеством или связью (5%).

В то же время 16% опрошенных заявили, что снежная и холодная зима не доставила им никаких неудобств.

2% респондентов не дали конкретного ответа на этот вопрос.

ТВ3