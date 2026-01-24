«Соседка, одинокая пожилая женщина, всю жизнь прожила в Риге. Сейчас ей 79 лет, у нее проблемы с передвижением, и она хочет переехать в пансионат для пожилых людей. Как проходит этот процесс, с чего ей следует начать и какие документы ей нужно подготовить?»

Антра Габре, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления:

С чего начинать?

Порядок предоставления социальных услуг в Риге, включая услуги учреждений долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации (пансионатов) определяется Правилами Кабинета министров № 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” («Правила о получении социальных услуг и социальной помощи»), а также Обязательными Правилами Рижского самоуправления № 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” («Порядок получения и оплаты социальных услуг, предоставляемых Рижским городским самоуправлением»).

Человек пенсионного возраста может получить место в пансионате, если он проживал в Риге в течение последнего года (12 месяцев) и нуждается в уходе на дому не менее 25 часов в неделю. Это означает, что человек больше не в состоянии самостоятельно себя обслуживать и о себе должным образом самостоятельно о себе позаботиться.

Соискателю места в пансионате следует обратиться в Рижскую социальную службу (Rīgas Sociālajs dienests — RSD) и предоставить:

заявление; документы, подтверждающие доход человека (если эта информация недоступна самоуправлению в регистрах данных); справку от семейного врача о состоянии здоровья человека; заключение психиатра, если у человека имеется психическое расстройство.

После получения документов сотрудник Социальной службы оценит, насколько человек способен обслуживать себя самостоятельно, и имеет ли он право, в соответствии со своим состоянием, на запрашиваемую услугу.

Кто за это платит?

Если состояние человека соответствует упомянутым выше критериям, то ему нужно выбрать конкретный пансионат, учитывая как пожелания, так и систему финансирования, соответствующую платежеспособности человека.

Если человек проживает в муниципальном центре социальной опеки (пансионате) или учреждении, с которым у самоуправления заключен договор, то он (клиент) оплачивает услугу до 85% из своей пенсии, пенсионной надбавки, пособия по социальному обеспечению и/или другого дохода, но не более стоимости самой услуги. Если человек не в состоянии оплатить полную стоимость услуги, недостающая сумма, вплоть до полной стоимости услуги социального учреждения, покрывает самоуправление.

Если человек проживает в центре социальной опеки, с которым у самоуправления заключено соглашение о сотрудничестве, он платит за услугу до 85% от своей пенсии, пенсионной надбавки, государственного пособия по социальному обеспечению и/или другого дохода, но не более, чем стоимость самой услуги. Если человек не может оплатить полную стоимость, самоуправление покрывает разницу, но не более 500 евро в месяц в пансионате для пожилых людей общего типа и не более 800 евро в месяц в пансионате семейного типа. Если полная стоимость услуги не покрывается даже в случае, когда самоуправление производит доплату, оставшуюся сумму оплачивает либо опекун клиента, либо другие лица, которые взяли на себя это обязательство при заключении соглашения с поставщиком услуги (пансионатом).

Списки центров социальной помощи, которые получают софинансирование от самоуправления Риги, можно найти на сайте Департамента благосостояния: www.ld.riga.lv в разделе “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)” («Учреждения долгосрочной социальной помощи и социальной реабилитации (пансионаты)»).

Сколько надо ждать?

После того как человек выбрал оптимальный для себя пансионат, Рижская социальная служба вносит его в одну из муниципальных электронных очередей (в зависимости от его выбора):

очередь в муниципальный пансионат,

очередь в пансионат, оказывающий услуги на основании договора закупки

очередь в пансионат, оказывающий услуги на основании договора о сотрудничестве

Но самое важное - человек должен самостоятельно выбрать поставщика услуг или тип пансионата, куда он хочет и готов поселиться.

Что касается продолжительности ожидания на очереди, то это зависит от ряда аспектов:

от наличия финансирования в муниципальном бюджете;

от наличия свободного места в выбранном человеком центре социальной опеки (пансионате);

соответствует ли свободное место потребностям конкретного клиента (учитывается пол, наличие/отсутствие у человека деменции и др.);

не отказался ли кто-то другой, кто был зарегистрирован в очереди раньше, по каким-то причинам от предоставленного места в данном пансионате — например, отложил свое поступление в пансионат или решил поселиться в другом пансионате.

Около 70% зарегистрированных на очереди жителей хотят получать услуги пансионатов в Риге (в одном из трех рижских муниципальных пансионатов), поэтому им приходится ждать несколько месяцев или, если подходящего места нет, даже до года.

Также несколько месяцев может занять ожидание места в центрах социальной помощи организаций, работающих по договору закупки. В очереди в пансионаты организаций, работающих на основании договора о сотрудничестве, время ожидания, как правило, минимально: если есть подходящее для клиента место, услугу можно получить практически сразу.

Квартирой заплатить нельзя

И, наконец, можно ли отдать свою частную квартиру самоуправлению в качестве оплаты за услуги пансионата, или надо ее продать квартиру и оплатить услуги деньгами?

Нет, отдать свою недвижимость самоуправлению в качестве оплаты за услуги пансионата невозможно.

Человек должен распоряжаться своей частной собственностью по своей воле и усмотрению. И если человек продаёт частную собственность, то доходы от этой продажи учитываются в течение одного года при определении платы за услуги пансионата.