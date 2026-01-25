Baltijas balss logotype
Беременная дочь хочет оставить ребенка в Рижском роддоме: может ли его забрать бабушка?

Наша Латвия
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Беременная дочь хочет оставить ребенка в Рижском роддоме: может ли его забрать бабушка?

«Дочка беременна от парня, который сначала обещал на ней жениться, но передумал и уехал за границу. Где он сейчас, неизвестно. Дочке 19 лет, она говорит, что родит и откажется от ребенка в роддоме.

Я же категорически против, потому что уверена, что потом она будет жалеть. До родов остается около трех месяца, но дочь настаивает на своем решении.

Если она не передумает и после рождения малыша, смогу ли забрать ребенка я? Отдадут ли его мне как бабушке? Может быть, для этого нужно что-то сделать заранее? Читательница bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– Данный вопрос достаточно сложный и явно не для публичного обсуждения. Он должен решаться в рамках специального урегулирования с привлечением компетентных структур, отвечающих за соблюдение прав ребенка.

На мой взгляд, будущей бабушке следует обратиться за консультацией в сиротский суд по месту жительства. Это независимое учреждение опеки и попечительства, в компетенцию которого входит, в том числе принятие решений, касающихся защиты прав и интересов детей.

#спрашиваете — отвечаем #беременность #бабушка #опека #юридическая консультация
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
  • Пп
    Прожектор перестройки
    25-го января

    Проциону....Вполне интересный был поднят вопрос. С интересом читал, пока не начал читать комментарий Алевтины Григоренко, юриста, которая ничего ценного не ответила. Тупо соскочила с темы, в следствии своей некомпетентности...

    13
    2
  • П
    Процион
    25-го января

    По публикациям Блументаль читатили сходятся во мнении, что эту журналистку уже пора уволить из состава редакции.BB.LV. Вывешиваемые ею материалы уже не вызввают ни интереса, не несут какой-либо информационной ценности. На комментарии читателей эта дама не отвечает. Если она вам, редакции ВВ, для чего-то нужна, то это не для не для нас, не для читателей (пока ещё).

    11
    2

Видео