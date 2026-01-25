«Дочка беременна от парня, который сначала обещал на ней жениться, но передумал и уехал за границу. Где он сейчас, неизвестно. Дочке 19 лет, она говорит, что родит и откажется от ребенка в роддоме.

Я же категорически против, потому что уверена, что потом она будет жалеть. До родов остается около трех месяца, но дочь настаивает на своем решении.

Если она не передумает и после рождения малыша, смогу ли забрать ребенка я? Отдадут ли его мне как бабушке? Может быть, для этого нужно что-то сделать заранее? Читательница bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– Данный вопрос достаточно сложный и явно не для публичного обсуждения. Он должен решаться в рамках специального урегулирования с привлечением компетентных структур, отвечающих за соблюдение прав ребенка.

На мой взгляд, будущей бабушке следует обратиться за консультацией в сиротский суд по месту жительства. Это независимое учреждение опеки и попечительства, в компетенцию которого входит, в том числе принятие решений, касающихся защиты прав и интересов детей.