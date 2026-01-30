58-летний Зигмундс рассказал, что долгое время работал переводчиком с русского языка, но теперь был вынужден снова искать работу. Латвиец признается, что ситуация настолько сложная, что он рискует остаться зимой на улице. И это с учетом знания трех языков, включая свой родной - государственный.

«Я представитель вымирающей профессии, боюсь зимой остаться на улице», — Зигмундс рассказал латвийскому порталу La.lv. Вот история человека, кому знания латышского, русского и английского языков не помогли устроиться на работу:

«Мне 58 лет, уже три месяца я пытаюсь найти работу, и возникает ощущение, что я не человек. Если вообще удаётся дойти до собеседования, я чувствую себя не на интервью, а в суде — как обвиняемый, и даже хуже, потому что обвиняемому дают последнее слово, а мне — нет. По диплому я переводчик с английского языка. Точнее, был — это уже вымирающая профессия. Я также работал переводчиком с русского языка в суде. Сейчас я ищу “любую офисную работу, на которую мог бы подойти”. Интересуюсь компьютерами, документами и информацией.

Вопросы о предыдущем месте работы или состоянии здоровья, затем уклончивость и откровенная ложь со стороны работодателя с ответами, что они ещё послушают других кандидатов, и я уже понимаю — всё кончено. После лета я ещё передвигался с костылями, но это для подстраховки, скоро смогу от них отказаться.

Боюсь, что по своей специальности работу больше не найду. Я мог бы работать и на других работах за компьютером. Сегодня узнал, что начинает шататься и ситуация с жильём. Всё как у многих — долги по быстрым кредитам. Пока была зарплата, их можно было выплачивать, а сейчас я не знаю, что будет дальше.

Пришло несколько писем. Пока не знаю, что будет в ближайшие дни. Я связался с социальными службами на случай, если понадобится их помощь. Нет близких, к которым можно было бы переехать, боюсь остаться зимой на улице. Возможно, я боюсь без оснований, но этот новый год совсем не такой, каким я его себе представлял. Сейчас мне нужен кто-то, кто меня услышит и даст мне шанс», — откровенно просит Зигмундс.

История шокировала соцсети. Многие латвийцы на словах поддержали Зигмунда. Но пока никто не предложил ему самое главное - работу.