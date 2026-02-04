Baltijas balss logotype
Не выдержал: старенький ледокол «Varma» отправился колоть лёд в Рижском заливе 3 1585

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не выдержал: старенький ледокол «Varma» отправился колоть лёд в Рижском заливе

В среду по распоряжению капитана Рижского порта ледокол «Varma» покинул причал и отправился на работу в Рижский залив, сообщили в Управлении Рижского свободного порта.

В акватории порта ледокольные работы выполняет многофункциональное судно ледового класса «Laura». В свою очередь, когда зимние морозы образуют лёд в морском заливе, к работе приступает «Varma».

В предыдущий раз «Varma» отправлялся колоть лед зимой 2018 года. Содержание судна требует работы в течение всего года, и хотя в предыдущие зимы оно не выходило ломать лёд, пробные рейсы и проверки механизмов проводятся регулярно, поясняют в управлении.

Представители управления отмечают, что подготовка судна к выходу на работу занимает пару дней, чтобы укомплектовать экипаж и провести необходимые снабженческие работы. После комплектования экипажа судно готово к работе в течение нескольких часов.

Работу ледокола обеспечивает экипаж из 26 моряков. Большинство сотрудников имеют опыт участия в нескольких ледокольных миссиях.

Ледокол «Varma» был построен в 1968 году. Его длина составляет 84,1 метра, ширина — 21,2 метра.

Оставить комментарий

(3)
  • I
    Inga
    4-го февраля

    атома ход

    0
    2
  • I
    Inga
    4-го февраля

    как мило

    2
    2
  • АП
    Алексей Попович
    4-го февраля

    Laura: " Ну не шмагла я, не шмагла." 😁

    5
    1
Читать все комментарии

