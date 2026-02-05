Baltijas balss logotype
Латвийцы стали чаще жаловаться на вред, причиненный их здоровью 1 950

Наша Латвия
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийцы стали чаще жаловаться на вред, причиненный их здоровью

Суммы, выплаченные пациентам из Фонда рисков лечения (ФРЛ) за вред, причиненный в процессе лечения, с каждым годом растут и в прошлом году достигли 3 млн евро, пишет Diena.

Это происходит и потому, что увеличивается число заявлений в Инспекцию здравоохранения, которая администрирует фонд. В прошлом году было получено почти 330 заявлений от пациентов.

Чтобы иметь возможность выплачивать компенсации в связи с увеличением числа жалоб, с этого года увеличен объем финансирования, которое медицинские учреждения должны перечислять в фонд. Как отмечают представители отрасли, это палка о двух концах, потому что эти средства можно было бы использовать для услуг здравоохранения.

Разъясняя, как работает ФРЛ, представитель Инспекции здравоохранения Даце Тарасова на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам рассказала, что после того как человек, которому в процессе лечения был причинен вред, подает требование в инспекцию, проводится экспертиза и дается заключение, после чего принимается решение. Если оно благоприятно для подавшего жалобу, Национальная служба здравоохранения выплачивает деньги из ФРЛ. Если пациент не согласен с заключением или присужденной суммой, он может обратиться в Министерство здравоохранения, которое обжалует решение в суде. Вся процедура - начиная с заявления и до принятия окончательного решения - длится до полугода.

В 2025 году было принято 208 решений, а средний срок рассмотрения заявлений составил 6,18 месяца. Иногда, если требуется дополнительное заключение и изучение медицинской документации, срок может быть продлен еще на полгода. Причиной задержек чаще всего является нехватка врачей-экспертов, и особенно это ощутимо в условиях, когда число заявлений растет. Сейчас для рассмотрения жалоб пациентов в основном привлекаются эксперты из Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности. Также большая нагрузка ложится на юристов, которые готовят решения.

#здравоохранение #медицина #инспекция здравоохранения
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    5-го февраля

    "эти средства можно было бы использовать для услуг здравоохранения". Ебу Мера больше украдет, а не попадет для людей заплатившим 35% соцналога, а потом еще и оплативших лечение сотнями, а то и тысячами евро.

    11
    1

Видео