Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Пятая колонна везде!» - СГБ опубликовала карту Латвии с наибольшей концентрацией сторонников агрессора 10 4981

Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2026
соцсети
Изображение к статье: «Пятая колонна везде!» - СГБ опубликовала карту Латвии с наибольшей концентрацией сторонников агрессора

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) опубликовала общедоступный отчёт о своей деятельности за прошлый год. В отчёт, помимо прочего, включена карта, на которой показано, где живут авторы агрессивных и поддерживающих Россию комментариев в соцсетях.

"В опубликованном годовом отчёте можно найти интересную карту с размещением на территории Латвии авторов зафиксированных СГБ в интернет-среде агрессивных и поддерживающих Россию комментариев в 2025 году. Рига и её агломерация - эпицентр вербальной агрессии", - пишет на платформе "Х" Мартиньш.

Участники обсуждения живо делятся мнениями:

  • Похоже, что многие комментарии написаны из Видземе, это один из самых латышских краёв в Латвии. В "Фейсбуке" я неоднократно замечал, что нередко латыши с ватническим настроем - из латышских мест, например, Валмиеры, Цесиса, Гулбене и др. Интересно, почему так?!

  • Невероятно, что в приграничье так мало.

  • Жуткая карта.

  • Муж мне сказал, но я не верила, про Варакляны. Там в местной инфогруппе один якобы выразился на полную катушку. Самое грустное, что он латыш.

  • Радует Северная Курземе!

  • Жуткий вид! 5-я колонна повсюду!

  • Это нужно было бы соотнести с численностью населения в конкретном месте. Тогда стало бы видно, где происходит концентрация ваты. Нынешняя карта - специфическое отображение плотности населения Латвии, и всё.

  • Цесисский район, как всегда, самый латышский.

Читайте нас также:
#СГБ #Латвия #интернет #безопасность #национализм #соцсети #агрессия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
34
6
1
0
0
4

Оставить комментарий

(10)
  • Д
    Добрый
    7-го февраля

    90% комментаторов,изрыгающих здесь вечное недовольство и желчь на Латвию,её руководство и других комментаторов,имеющих другую точку зрения и есть вата,застывшая в 90 -х годах прошлого века. И есть чемпион среди ваты-Мимо Проползающий на окраину Европы в рашу.Но,как выясняется,вся вата под наблюдением.Так что рекомендую вате браться за остатки ума(если он был изначально) или заранее подготовить торбы с самым необходимым

    2
    23
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    7-го февраля

    СГБ занялось стравлением разных групп населения, разжигает рознь внутри страны. И ведь местные бараны верят этой хрени.

    53
    4
  • SP
    Sergeis Pob
    7-го февраля

    Может это,поклонники фонда Сороса,или МВФ?

    18
    1
  • ОВ
    Оби Ван
    7-го февраля

    А это, простите, все те кто реально поддерживает войну или те кто с латвийскими политическими решениями не согласны?

    68
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го февраля

    .......нередко латыши с ватническим настроем....

    А как понять, что такое - ватнический настрой? Может автор разъяснить?

    78
    4
  • SP
    Sergeis Pob
    Бесс Толковый
    7-го февраля

    Украина в Союзе, была крупным производителем ваты.Это факт.

    16
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    7-го февраля

    Всех,кто писат здес гадости пастчитали.Вы все из Риги.Не удивлен.

    5
    57
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    7-го февраля

    У тебя, кроме как с мозгами, еще и со зрением плохо? Не удивлён.

    53
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го февраля

    Прекрасный образец манипуляции общественным мнением. А если это не так? И в реале вся карта будет красной... В СГБ работают же такие же "слуги народа". Бабло на первом месте!!!

    86
    2
  • A
    Aleks
    7-го февраля

    Где сидят основные агрессоры ? Да и без СГБ все прекрасно знают,получив счёт за электричество и в перспективе такой же за отопление... Не Россия мне присылает эти счета ,а местная,,эпштейновская,,мафия.🔯😈👽

    117
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рейс airBaltic из Дубая в Ригу превратился в 24-часовой ад
Изображение к статье: В Ригу вернется ночной транспорт и его будет в три раза больше!
Изображение к статье: Синоптики обещают отличную погоду
Изображение к статье: Ребенок отбился от рук? Латвийское государство сделает его послушным и внимательным Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео