Служба госбезопасности Латвии (СГБ) опубликовала общедоступный отчёт о своей деятельности за прошлый год. В отчёт, помимо прочего, включена карта, на которой показано, где живут авторы агрессивных и поддерживающих Россию комментариев в соцсетях.
"В опубликованном годовом отчёте можно найти интересную карту с размещением на территории Латвии авторов зафиксированных СГБ в интернет-среде агрессивных и поддерживающих Россию комментариев в 2025 году. Рига и её агломерация - эпицентр вербальной агрессии", - пишет на платформе "Х" Мартиньш.
Участники обсуждения живо делятся мнениями:
-
Похоже, что многие комментарии написаны из Видземе, это один из самых латышских краёв в Латвии. В "Фейсбуке" я неоднократно замечал, что нередко латыши с ватническим настроем - из латышских мест, например, Валмиеры, Цесиса, Гулбене и др. Интересно, почему так?!
-
Невероятно, что в приграничье так мало.
-
Жуткая карта.
-
Муж мне сказал, но я не верила, про Варакляны. Там в местной инфогруппе один якобы выразился на полную катушку. Самое грустное, что он латыш.
-
Радует Северная Курземе!
-
Жуткий вид! 5-я колонна повсюду!
-
Это нужно было бы соотнести с численностью населения в конкретном месте. Тогда стало бы видно, где происходит концентрация ваты. Нынешняя карта - специфическое отображение плотности населения Латвии, и всё.
-
Цесисский район, как всегда, самый латышский.
Šodien publicētajā @Valsts_drosiba gada pārskatā ir atrodama interesanta karte ar VDD interneta vidē fiksēto agresīvo un Krieviju atbalstošo komentāru autoru izvietojums Latvijas teritorijā 2025. gadā. Rīga un tās aglomerācija ir verbālās agresijas epicentrs. pic.twitter.com/oWYWxM1TIQ— Mārtiņš Kaprāns (@Mkaprans) February 2, 2026
