Отвечая на вопрос зрителя TV24 о том, как можно делать накопления при пенсии в размере 400–500 евро, экономист Пēтерис Страутиньш отметил, что при таком уровне доходов, безусловно, невозможно сформировать какие-либо значимые сбережения.

«У жителей Латвии было значительно меньше возможностей сформировать финансовое благосостояние».

«Пенсионный возраст — это тот период, когда люди, скорее, расходуют накопленные средства, а не откладывают их», — говорит он. «У жителей Латвии было гораздо меньше возможностей накапливать финансовое благосостояние, чем у людей в Западной Европе, и это одна из причин, почему доходы в пожилом возрасте остаются крайне низкими даже по отношению к среднему уровню доходов в самой Латвии. Относительно хорошо живёт молодое и среднее поколения».

Экономист также признаёт, что совершенно очевидно: за несколько лет Латвия не сможет достичь уровня средних доходов, соответствующего стандартам Западной Европы. Столь же ясно и следующее: «В Латвии разрыв в доходах между экономически активным населением — молодым и средним поколениями — и людьми пожилого возраста ещё долгое время будет оставаться больше, чем в Западной Европе».