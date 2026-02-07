Baltijas balss logotype
«У жителей Латвии было гораздо меньше возможностей накопить на старость» - экономист 1 678

Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2026
tv24
Изображение к статье: «У жителей Латвии было гораздо меньше возможностей накопить на старость» - экономист

Отвечая на вопрос зрителя TV24 о том, как можно делать накопления при пенсии в размере 400–500 евро, экономист Пēтерис Страутиньш отметил, что при таком уровне доходов, безусловно, невозможно сформировать какие-либо значимые сбережения.

«У жителей Латвии было значительно меньше возможностей сформировать финансовое благосостояние».

«Пенсионный возраст — это тот период, когда люди, скорее, расходуют накопленные средства, а не откладывают их», — говорит он. «У жителей Латвии было гораздо меньше возможностей накапливать финансовое благосостояние, чем у людей в Западной Европе, и это одна из причин, почему доходы в пожилом возрасте остаются крайне низкими даже по отношению к среднему уровню доходов в самой Латвии. Относительно хорошо живёт молодое и среднее поколения».

Экономист также признаёт, что совершенно очевидно: за несколько лет Латвия не сможет достичь уровня средних доходов, соответствующего стандартам Западной Европы. Столь же ясно и следующее: «В Латвии разрыв в доходах между экономически активным населением — молодым и средним поколениями — и людьми пожилого возраста ещё долгое время будет оставаться больше, чем в Западной Европе».

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    7-го февраля

    На похороны не могу накопить , До пенсии мужа 4 дня, а моя вся закончилась.Живут же наши слуги , получая тычячи, а муж 20 лет без отпуска отработал. А уменя накоплений на 2 уровне оказалось 200 евро

    0
    1

