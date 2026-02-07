Андрис Берзиньш считает, что нынешняя ситуация, когда в мире на одного латыша приходится тысяча китайцев с умными головами, требует гораздо более эффективного управления, однако вместо этого Латвия функционирует как государство с системами, через которые практически невозможно продвигаться вперед.

«Мы стали страной, которая начала жить за счет проектов, а не бизнеса. Основная цель — найти проект, получить средства, а результат остается вторичным», — говорит Берзиньш.

Предприниматели не грабители

Особенно жестко экс-президент высказывается о процессах в финансовом секторе, указывая, что так называемый капитальный ремонт и закон о борьбе с отмыванием денег были глупостью, созданной людьми, не понимающими структуру экономики. «Латвия попыталась создать самое жесткое в мире законодательство, но оно несимметрично реальной ситуации и убивает взаимное доверие людей, заставляя предпринимателей постоянно доказывать, что они не грабители». Берзиньш признает, что такой подход привел к экономическому «самоубийству».

«Когда я был председателем исполнительного комитета Валмиерского района, я мог почти каждый день обсуждать с конкретными людьми, что происходит в промышленности, что — в сельском хозяйстве, и это давало мне хорошее понимание реальности. Сейчас возникает ощущение, что власть делает одно, бизнес — другое, а посередине люди — ни туда ни сюда».

Необходимо менять политическую и бюрократическую систему

В перспективе Берзиньш видит необходимость радикальных изменений системы, поскольку сокращение бюрократии обычно затрагивает лишь дворников или уборщиков, а не реальную управленческую нагрузку. Он призывает пересмотреть всю систему — от Сатверсме до количества партий, подчеркивая, что существование более чем 50 партий является невозможной средой для принятия разумных решений.

Экс-президент считает, что Латвии необходимо найти логичную модель управления, основанную на образовании и способности завоевывать мир умом, поскольку через 20 лет мир будет совершенно иным, и действовать нужно без промедления.