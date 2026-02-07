Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями - экс-президент 2 994

Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: В Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями - экс-президент

В интервью в рамках дискуссионного цикла "Латвия 2035" бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчеркивая, что государство перенасыщено лишними системами, которые тормозят развитие.

Андрис Берзиньш считает, что нынешняя ситуация, когда в мире на одного латыша приходится тысяча китайцев с умными головами, требует гораздо более эффективного управления, однако вместо этого Латвия функционирует как государство с системами, через которые практически невозможно продвигаться вперед.

«Мы стали страной, которая начала жить за счет проектов, а не бизнеса. Основная цель — найти проект, получить средства, а результат остается вторичным», — говорит Берзиньш.

Предприниматели не грабители

Особенно жестко экс-президент высказывается о процессах в финансовом секторе, указывая, что так называемый капитальный ремонт и закон о борьбе с отмыванием денег были глупостью, созданной людьми, не понимающими структуру экономики. «Латвия попыталась создать самое жесткое в мире законодательство, но оно несимметрично реальной ситуации и убивает взаимное доверие людей, заставляя предпринимателей постоянно доказывать, что они не грабители». Берзиньш признает, что такой подход привел к экономическому «самоубийству».

«Когда я был председателем исполнительного комитета Валмиерского района, я мог почти каждый день обсуждать с конкретными людьми, что происходит в промышленности, что — в сельском хозяйстве, и это давало мне хорошее понимание реальности. Сейчас возникает ощущение, что власть делает одно, бизнес — другое, а посередине люди — ни туда ни сюда».

Необходимо менять политическую и бюрократическую систему

В перспективе Берзиньш видит необходимость радикальных изменений системы, поскольку сокращение бюрократии обычно затрагивает лишь дворников или уборщиков, а не реальную управленческую нагрузку. Он призывает пересмотреть всю систему — от Сатверсме до количества партий, подчеркивая, что существование более чем 50 партий является невозможной средой для принятия разумных решений.

Экс-президент считает, что Латвии необходимо найти логичную модель управления, основанную на образовании и способности завоевывать мир умом, поскольку через 20 лет мир будет совершенно иным, и действовать нужно без промедления.

Читайте нас также:
#Латвия #бизнес #реформы #экономика #бюрократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • АП
    Алексей Попович
    8-го февраля

    Хм, сколько лет не было ни видно, ни слышно, а тут уже второй раз за неделю мелькнул на ББ, с речами типа "все плохо, все разобрать и переделать". Выборы скоро, может будет локомотивом от зелёных или даже кандидатом в премьеры?

    3
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    7-го февраля

    МОЛОДЕЦ ! дело говорит ! только поздно прозрел товарищ бывший президент ! надо было всё это делать много много лет назад ! а теперь то конечно все умные задним числом ! все знают что надо делать ! дают советы ! выступают на конференциях и сьездах ! так и хочеться спросить ! ачто же ты ничего этого не делал когда вся власть у тебя была в твр=оих руках ? были все возможности ! и войны ещё не было ! куда ты смотрел ? а теперь сходи в гости к ринкевичу и всё это расскажи ему и силине ! а мы посмеёмся ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    12
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рейс airBaltic из Дубая в Ригу превратился в 24-часовой ад
Изображение к статье: В Ригу вернется ночной транспорт и его будет в три раза больше!
Изображение к статье: Синоптики обещают отличную погоду
Изображение к статье: Ребенок отбился от рук? Латвийское государство сделает его послушным и внимательным Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео