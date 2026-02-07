В интервью в рамках дискуссионного цикла "Латвия 2035" бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчеркивая, что государство перенасыщено лишними системами, которые тормозят развитие.
Андрис Берзиньш считает, что нынешняя ситуация, когда в мире на одного латыша приходится тысяча китайцев с умными головами, требует гораздо более эффективного управления, однако вместо этого Латвия функционирует как государство с системами, через которые практически невозможно продвигаться вперед.
«Мы стали страной, которая начала жить за счет проектов, а не бизнеса. Основная цель — найти проект, получить средства, а результат остается вторичным», — говорит Берзиньш.
Предприниматели не грабители
Особенно жестко экс-президент высказывается о процессах в финансовом секторе, указывая, что так называемый капитальный ремонт и закон о борьбе с отмыванием денег были глупостью, созданной людьми, не понимающими структуру экономики. «Латвия попыталась создать самое жесткое в мире законодательство, но оно несимметрично реальной ситуации и убивает взаимное доверие людей, заставляя предпринимателей постоянно доказывать, что они не грабители». Берзиньш признает, что такой подход привел к экономическому «самоубийству».
«Когда я был председателем исполнительного комитета Валмиерского района, я мог почти каждый день обсуждать с конкретными людьми, что происходит в промышленности, что — в сельском хозяйстве, и это давало мне хорошее понимание реальности. Сейчас возникает ощущение, что власть делает одно, бизнес — другое, а посередине люди — ни туда ни сюда».
Необходимо менять политическую и бюрократическую систему
В перспективе Берзиньш видит необходимость радикальных изменений системы, поскольку сокращение бюрократии обычно затрагивает лишь дворников или уборщиков, а не реальную управленческую нагрузку. Он призывает пересмотреть всю систему — от Сатверсме до количества партий, подчеркивая, что существование более чем 50 партий является невозможной средой для принятия разумных решений.
Экс-президент считает, что Латвии необходимо найти логичную модель управления, основанную на образовании и способности завоевывать мир умом, поскольку через 20 лет мир будет совершенно иным, и действовать нужно без промедления.
