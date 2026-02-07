Baltijas balss logotype
Выяснилось, чего больше всего боятся жители Латвии 9 3634

Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2026
LETA
Изображение к статье: Выяснилось, чего больше всего боятся жители Латвии

В сфере обороны и безопасности жители Латвии больше всего обеспокоены военными конфликтами у границ Европейского союза (ЕС) и неконтролируемыми потоками миграции, в то время как другие риски, связанные с безопасностью, волнуют их меньше, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют данные последнего опроса "Eurobarometer".

Согласно опросу, 72% жителей Латвии обеспокоены активными конфликтами и войнами вблизи ЕС, и в среднем по ЕС эта обеспокоенность не ниже. Неконтролируемые миграционные потоки, напротив, беспокоят 70% респондентов в Латвии, что выше, чем в среднем по ЕС - 65%.

Терроризм беспокоит 58% латвийцев, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 67%. Кибератаки из-за пределов ЕС беспокоят 57% латвийских респондентов по сравнению с 66% европейских.

Стихийные бедствия, которые усугубляются изменением климата, беспокоят 46% латвийцев, что ниже, чем в среднем по ЕС - 66%.

Латвийские респонденты также меньше, чем в среднем по ЕС, обеспокоены рядом рисков безопасности, связанных с внешней зависимостью. Тот факт, что ЕС вынужден полагаться на поставки энергоносителей из стран, не входящих в ЕС, беспокоит 44% латвийцев, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 62%. Оборонная зависимость ЕС от стран, не входящих в ЕС, беспокоит 41% респондентов в Латвии по сравнению с 59% в среднем по ЕС.

Удары беспилотников по территории государств ЕС или вблизи нее беспокоят 59% латвийцев, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 60%. Попытки извне повлиять на выборы или политические процессы беспокоят 47% латвийских респондентов, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 56%.

Осенний опрос "Eurobarometer" проводился в Латвии в ноябре 2025 года. Было опрошено 1 004 человек, а в целом в ЕС - 26 453 человека.

#терроризм #Латвия #миграция #безопасность #изменение климата #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • SP
    Sergeis Pob
    7-го февраля

    Пауков бояться, если есть,пусть паутину плетут.

    15
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    7-го февраля

    Миграция, военная атмосфера, кибератаки, стихийные бедствия? Нет, не волнуют и не беспокоят вообще. А 50-70% опрошенных прямо спать из-за всего этого не могу. А беспокоят, меня лично, дурные решения Сейма, Рижской Думы и других некоторых, кто имеет возможность решать. Ну и ещё меня беспокоит повышенная смертность в Латвии, низкая рождаемость, огромное количество эмигрантов, недоступная медицина и счета за электричество. Ну и ещё пауки из подвала, которые регулярно прутся в мою квартиру на первом этаже.

    82
    2
  • IB
    Inar Bertrand
    7-го февраля

    51 год живу в Риге ни разу меня никто не спрашивал

    63
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    Inar Bertrand
    7-го февраля

    53 года в Риге. Аналогично. Видимо подобные опросы проходят мимо нас )). Или - это "правильные" опросы. Мало ли что сейчас ИИ генерирует. Может у него и спрашивали.

    54
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Inar Bertrand
    7-го февраля

    Я живу в Риге 80 лет и меня тоже никто и никогда не спрашивал!

    26
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го февраля

    Вопрос о собственной власти деликатно "забыли". А то внезапно бы выяснилось, что в Латвии больше всего боятся глупости властей.

    86
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го февраля

    А я больше всего боюсь, когда ёжики сношаются. Ведь в любой позе уколоться могут.

    48
    7
Читать все комментарии

Видео