«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис унизил латышей, говорящих по-русски 16 4704

Дата публикации: 10.02.2026
Изображение к статье: «Русский — язык низших слоёв»: Латковскис унизил латышей, говорящих по-русски
ФОТО: LETA

К новым вершинам интеграции общества подошел публицист NRA Бенс Латковскис. Что дале, -отдельный общественный транспорт для латышей и русских? А может тех, кто говорит на латышском с акцентм не пускать в театры и рестораны. То есть в приличное общество? Что за шум? - Кажется это немецкие бороны крутятся в своих склепах, как поросята на вертеле.

Публицист у себя в твиттер записал следующее наблюдение:

«Русский язык в Латвии — язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски, - пишет Бен Латковскис, делая вывод: Любой латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус».

Под записью много комментариев и, как это не удивительно, многие не согласны с Беном. Приведем лишь парочку, любой может пройти по ссылке и прочесть сам.

Сандрис: Газетный чернорабочий Бен занимается откровенным разжиганием национальной ненависти, что запрещено законом. Но ему за это ничего не будет — и в этом заключается главный вопрос: почему государственные учреждения не реагируют на разжигание национальной ненависти? То, каким кретином является Бен, всем очевидно, но почему ему позволено свободно нарушать закон?

Ринголдс: "Исторический опыт каждого народа формирует его национальный характер. Латыши здесь не исключение — скорее, яркий пример. Будем честны: мы — маленький народ, который, к сожалению, уже начинает понимать свой закат, глядя на все ухудшающуюся демографическую кривую. Любой живой организм — а народ является таковым — впадает в панику, когда его существование находится под угрозой. Наш национальный характер только усиливает эту панику.

И в заключение. Латковскис — не кретин. К сожалению.

  • р
    реалист
    11-го февраля

    Какой типичный хуторской человек.. Oголтелая русофобия НЕ ПОМОЖЕТ объединить и поддерживать "идентичность", как её понимает уродливая правящая верхушка. Латыши создавали свои идентичность на основе русского и немецкого языков в российских университетах в 19м веке, и прекрасно говорили по русски. То были латыши, а сейчас их нет.

    3
    0
  • I
    Inga
    10-го февраля

    ,,а,, ,,о,, не знают ,где писать. беларусы пишут.

    0
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    10-го февраля

    Спасибо.Тепер что,и латышей паделим?Все латыши знают язык,и не адин ,а два и более.Это плоха?Не нада Шри-Ланки.

    24
    2
  • 010725
    010725
    10-го февраля

    Может быть, не уверен, что уже не поздно, если успеть перевести здесь образование на русский, то часть латышей и выживет в исторической пепспективе.

    30
    2
  • bt
    bory tschist
    010725
    10-го февраля

    "злой", я давно уже подумал, что может подобное сотвориться с ... твоей продажной задницей. p.s_ уж, признался бы: какое (вообще!) отношение к Латвии – заéзжee дешёвoе "устройство", имеешь (?)

    1
    6
  • 010725
    010725
    10-го февраля

    Классический абориген - бездельник. Казалось бы,что проще, напиши на латышском полетную инструкцию для Айрболтик, впихни ее пилотам, попрощайся с роднёй и в последний полёт. Нет же сидит в своем "приюте убогого чухонца" и гундит.

    28
    1
  • A
    Anim
    10-го февраля

    🤣

    Научитесь уже строить железную дорогу в XXI веке, "высшие слои" 😂

    Мля... недоразвитые... 🤣

    84
    1
  • E
    Enigma
    10-го февраля

    Чел подумал, что он вечный. Местные полицаи в 1941м году тоже были убеждены, что им ничего не будет за уничтожение евреев, цыган и русских военнопленных, а потом (те кто на фронте уцелел) всю жизнь прятались по норам. История циклична и со временем всё вернётся втройне всяким Латковским и Пунтулисам, но пока, к сожалению, их время.

    63
    1
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    10-го февраля

    Гы....Язык, который создали в Питерском универе в 18 веке.)))))

    46
    3
  • РС
    Рейн Споле
    Йожык Втумане
    10-го февраля

    В 19 веке.

    22
    1
  • З
    Злой
    10-го февраля

    Я таких людей считаю психобольными, в силу сегодняшних обстоятельств когда психбольница на улице Твайку не способна принять всех психов поэтому они гуляют на свободе.

    80
    2
  • bt
    bory tschist
    Злой
    10-го февраля

    ... тебе проще – ты даже адрес, как постоянный клиент этого дворца, знаешь

    1
    9
  • A
    Aleks
    10-го февраля

    Латковский,как понимаю,уже в открытую назвал русских и латышей,говорящих по русски,гоями... Ты не охренел,,богоизбранный,,?!🔯😈👽 А потом орете про Холокост,антисемитизм и прочее... Вот такие Латковские являются врагами приличных евреев,а называются знамо как-сионистами,отбитыми своей религией педофила Эпштейна на всю голову 😈👽🔥

    54
    2
  • А
    Андрей
    10-го февраля

    Ну, что же? Вчем "чёрнорабочим" пора запомнить это лицо. Когда нибудь придётся и ему унитазы менять (или мыть?). Или ещё чего по хозяйству. Тогда может возникуть неловкая ситуация. Предлагаю записывать всю коммуникацию с Беном на диктофон. И общаться с ним исключительно на языке пролетариата! Вот тогда и посмотрим, насколько он чистокровный "аристократ".

    Но это шутки, конечно же.

    На самом деле, Бен, не стесняясь, показал глубину того "болота", в которм застряла его несчастная душа.

    Как вы думаете, в Латвии нацистов нет? Или об этом просто не принятов говорить и думать в "высшем обществе"? Все делают вид, что не они при необходимости нестучат в СК, КГБ или другие структуры?
    Что скажет в этот раз исполняющая роль омбудсмена?

    P.S. русские на таких бенов давно не обижаются. Просто констатируют факт, что ещё один расчехлился по полной. И, для суда и истории, записывают. Наиболее любопытным давно понятно, что вся это показная псевдопатриотичность зачастую теплится на щедрых подаяниях в зарубежных активах и/или валюте. Впрочем, и в EUR, наверняка тоже. Допутили же они замену лата (некогда символа независимости) на евро! Короче, - не важно в каких номиналах серебрянники.

    Важно, что это уже совершенно не прикрыто, как выставка многочленов Бректе. Да они и из одной партии. Что тот Пунтулис, что это Бен, дышащий на ладан, как говорится.

    Агония.

    83
    1
  • З
    Злой
    Андрей
    10-го февраля

    Так придёт время когда его голову мокнут в унитаз.

    60
    3
  • bt
    bory tschist
    Андрей
    10-го февраля

    желания безграмотных простолюдинов всегда оборачивались против них! a вот желание про-кремлёвских русских, поселившихся в странах Балтии в результате второй мировой войны и после неё, могут обернуться – только их же депортацией (естественно – политическим мотивам) p.s. _ дождёмся Mира на территории Украины ... и сразу увидим – как это происходит

    1
    10
