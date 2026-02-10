К новым вершинам интеграции общества подошел публицист NRA Бенс Латковскис. Что дале, -отдельный общественный транспорт для латышей и русских? А может тех, кто говорит на латышском с акцентм не пускать в театры и рестораны. То есть в приличное общество? Что за шум? - Кажется это немецкие бороны крутятся в своих склепах, как поросята на вертеле.

Публицист у себя в твиттер записал следующее наблюдение:

«Русский язык в Латвии — язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски, - пишет Бен Латковскис, делая вывод: Любой латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус».

Под записью много комментариев и, как это не удивительно, многие не согласны с Беном. Приведем лишь парочку, любой может пройти по ссылке и прочесть сам.

Сандрис: Газетный чернорабочий Бен занимается откровенным разжиганием национальной ненависти, что запрещено законом. Но ему за это ничего не будет — и в этом заключается главный вопрос: почему государственные учреждения не реагируют на разжигание национальной ненависти? То, каким кретином является Бен, всем очевидно, но почему ему позволено свободно нарушать закон?

Ринголдс: "Исторический опыт каждого народа формирует его национальный характер. Латыши здесь не исключение — скорее, яркий пример. Будем честны: мы — маленький народ, который, к сожалению, уже начинает понимать свой закат, глядя на все ухудшающуюся демографическую кривую. Любой живой организм — а народ является таковым — впадает в панику, когда его существование находится под угрозой. Наш национальный характер только усиливает эту панику.

И в заключение. Латковскис — не кретин. К сожалению.