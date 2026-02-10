К новым вершинам интеграции общества подошел публицист NRA Бенс Латковскис. Что дале, -отдельный общественный транспорт для латышей и русских? А может тех, кто говорит на латышском с акцентм не пускать в театры и рестораны. То есть в приличное общество? Что за шум? - Кажется это немецкие бороны крутятся в своих склепах, как поросята на вертеле.
Публицист у себя в твиттер записал следующее наблюдение:
«Русский язык в Латвии — язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски, - пишет Бен Латковскис, делая вывод: Любой латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус».
Под записью много комментариев и, как это не удивительно, многие не согласны с Беном. Приведем лишь парочку, любой может пройти по ссылке и прочесть сам.
Сандрис: Газетный чернорабочий Бен занимается откровенным разжиганием национальной ненависти, что запрещено законом. Но ему за это ничего не будет — и в этом заключается главный вопрос: почему государственные учреждения не реагируют на разжигание национальной ненависти? То, каким кретином является Бен, всем очевидно, но почему ему позволено свободно нарушать закон?
Ринголдс: "Исторический опыт каждого народа формирует его национальный характер. Латыши здесь не исключение — скорее, яркий пример. Будем честны: мы — маленький народ, который, к сожалению, уже начинает понимать свой закат, глядя на все ухудшающуюся демографическую кривую. Любой живой организм — а народ является таковым — впадает в панику, когда его существование находится под угрозой. Наш национальный характер только усиливает эту панику.
И в заключение. Латковскис — не кретин. К сожалению.
Krievu valoda Latvijā ir zemāko slāņu (melnstrādnieku) valoda. Inteliģentam, pieklājīgu sociālo statusu sasniegušam cilvēkam Latvijā nekur, nekādos apstākļos nav nekādas vajadzības runāt krieviski. Ikviens latvietis, kurš, vienalga kur, runā krieviski, demonstrē savu pazemināto…— Bens Latkovskis (@BensLatkovskis) February 3, 2026
