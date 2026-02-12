Baltijas balss logotype
Число помех GPS в воздушном пространстве Латвии в январе сократилось в 2,4 раза 0 102

Наша Латвия
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Число помех GPS в воздушном пространстве Латвии в январе сократилось в 2,4 раза
ФОТО: LETA

В январе этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 73 случая помех глобальной системы позиционирования (GPS), что в 2,4 раза меньше, чем в январе 2025 года, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Latvijas gaisa satiksme» (LGS).

В январе прошлого года в воздушном пространстве Латвии было зафиксировано 176 случаев помех GPS.

В 2025 году в целом было зарегистрировано 1276 случаев помех GPS, в 2024 году — 820 случаев, в 2023 году — 342 случая, а в 2022 году — 26 случаев.

В LGS ранее отмечали, что при обобщении этих данных информация о конкретных авиакомпаниях отдельно не выделяется.

В предприятии аэронавигации сообщили, что помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, вероятнее всего, связаны с этим.

В Агентстве гражданской авиации (CAA) ранее поясняли агентству ЛЕТА, что CAA рассматривает и анализирует сообщения о помехах GPS в воздушном пространстве Латвии. Хотя они влияют на обычные процессы гражданской авиации, помехи GPS не создают угрозы безопасности полетов воздушных судов как при транзите, так и для самолетов, выполняющих рейсы в Латвию и из нее.

В CAA подчеркивают, что для обеспечения безопасности полетов используются несколько систем, поэтому помехи GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай выявленных помех GPS централизованно обобщает и анализирует Европейское агентство авиационной безопасности.

LGS является на 100% государственным предприятием, его обязанность — обеспечивать пользователей воздушного пространства аэронавигационными услугами.

В свою очередь цель деятельности CAA — реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации, осуществляя надзор за безопасностью полетов гражданских воздушных судов и авиационной безопасностью, а также контролируя соответствие создаваемого воздушными судами загрязнения требованиям охраны окружающей среды.

#авиация #Латвия #GPS #безопасность полетов
