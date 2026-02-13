В Курземском регионе в настоящее время наблюдается повышенная нагрузка на больницы. Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) разрешено увозить пациентов в другие больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Такое решение в пятницу приняла Государственная оперативная медицинская комиссия, оценив ситуацию в больницах стране.

В Кулдигской больнице почти полностью заполнены койки терапевтического профиля, тогда как в Лиепайской региональной больнице некуда класть пациентов неврологического профиля.

Для стабилизации ситуации при необходимости СНМП может увозить пациентов в дургие больницы соответствующего профиля, а также организовывать перевозку острых пациентов в те лечебные учреждения, где возможно обеспечить помощь.

Одновременно нескольким больницам в Курземе и Земгале, а также крупным университетским больницам Риги поручено готовиться к увеличению потока пациентов.

Повышенную нагрузку на больницы главным образом определяют сезонные факторы — влияние холода на сердечно-сосудистую систему, обострения хронических заболеваний, осложнения респираторных инфекций, а также рост числа травм из-за зимних условий.

Комиссия подчёркивает, что на данный момент ситуация не считается чрезвычайной в сфере здравоохранения.

В то же время СНМП предписано не мчаться на все вызовы подряд, а более строго оценивать выезды на вызовы так называемого низкого приоритета.

Больным гражданам Латвии следует учитывать, что их могут увезти далеко от дома – в свободную больницу.