В эфире передачи "Preses klubs" на TV24 директор портала BalticTravelnews.com Айвар Мацкевич откровенно рассказал о повседневных трудностях бизнеса и жизни в восточном приграничье, где государственные услуги и возможности постепенно исчезают.

Мацкевич отметил, что сам является предпринимателем из Латгале, но работать и зарабатывать вынужден в Риге, поскольку на месте конкурировать крайне сложно.

Одной из ключевых проблем он назвал экономическое неравенство регионов. Несмотря на удаленность от столицы, топливо и продукты в приграничных районах нередко стоят дороже, чем в Риге. По его выражению, вся экономическая база концентрируется в столице — «как во Франции все в Париже», так и здесь все ресурсы и возможности стекаются в Ригу.

Отдельное внимание в разговоре было уделено утрате локальной автономии и ощущения общности. Ранее многие вопросы можно было решить на месте — в том числе на латгальском языке. Теперь же централизация услуг приводит к тому, что людям приходится общаться только на государственном языке через удаленные колл-центры, расположенные в других городах. Это усиливает чувство отчуждения.

Мацкевич привел бытовой пример: чтобы заменить водительские права, его отцу пришлось ехать 140 километров — 70 до Даугавпилса и 70 обратно. На это уходит целый день. Аналогичная ситуация с банковскими услугами и получением кредитов — вместо цифровых решений жителям приходится лично ехать в региональный центр. По его словам, жители видят, как государственные структуры постепенно уходят из региона. Из заметных признаков присутствия остаются разве что военные машины. При этом повседневная среда усложняется: близость границы, социальная напряженность, ощущение небезопасности.

В качестве примера возможных решений предприниматель упомянул страны, где сталкиваются с депопуляцией регионов — такие как Хорватия и Испания. Там, по его словам, применяются налоговые послабления и льготы для местных жителей, включая более дешевое топливо или специальные режимы налогообложения. Речь идет не о прямых субсидиях, а о создании условий, при которых человеку выгодно оставаться и развивать бизнес на месте.