Итак, уже завтра Кабмин дополнительным вопросом обсудит и наверняка одобрит информационное сообщение минздрава, которое касается отмены платы за "обслуживание" рецепта или точнее - за услуги фармацевта. Минздрав предлагает с 1-го сентября этого года не взимать 75 центов за услуги фармацевта с инвалидов 1-й группы. На эти цели понадобится из бюджета 453 350 евро.

Также предлагается с 1-го июля 2026-го года более не взимать 75 центов при покупке рецептурного медикамента стоимостью до 10 евро. На эти цели в этом году понадобится 8 762 265 евро, а в следующем - 9 085 140 евро.

Пациентская плата 75 центов на медикаменты до 10 евро сохранится только для тех пациентов, которым стоимость лекарства будет компенсироваться государством в 100-процентном размере.