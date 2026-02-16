Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийцы сейчас живут как никогда хорошо - социолог 1 871

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Латвийцы сейчас живут как никогда хорошо - социолог

Правда ли это, что в данный момент латвийцы живут так хорошо, как никогда не жили? "Если брать ряд макроэкономических показателей, то да", - сказал в интервью nra.lv TV sarunas социолог Арнис Кактиньш.

Он имел в виду такой показатель, как средняя зарплата, хотя, по его же словам, это такая средняя температура по больнице, ведь, как известно, у некоторых в госаппарате зарплаты огромные, у других с этим очень плохо, но средняя зарплата всё равно пошла вверх, и в историческом разрезе это самые лучшие результаты.

Если вывести уровень жизни, исходя из средней зарплаты, среднего уровня доходов, то сейчас латвийцы живут как никогда хорошо (опять-таки в среднем, ситуация у каждого может отличаться), и, похоже, это объективная реальность, утверждает социолог.

Он проводит исторические параллели с этапом XIX века, который характеризуется словом "декаданс". Так было и здесь, за это время в течение десяти лет был построен центр Риги, окружённый различными фабриками. Так было не только в Риге, но во всей Европе и по всему миру - сейчас это назвали бы глобализацией.

Тогда был колоссальный расцвет, огромный подъём уровня жизни и т.д. Впрочем, декаданс больше связан с искусством и литературой, и были такие более чуткие люди - художники, писатели, которые ощущали, что всё идёт в никуда. Имеет место колоссальный подъём, но похоже, что всё это кончится очень плохо. Что будем делать? Будем радоваться жизни, потому что это единственное, что мы можем делать! А из истории мы знаем, что они были правы - произошла Первая мировая война, приходит к выводу Кактиньш.

Читайте нас также:
#история #Латвия #зарплата #искусство #уровень жизни #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
5
2
4

Оставить комментарий

(1)
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    Какая зарплата у этого социолога даже не спрашиваю - то что явно раза в 2-3 выше средней видно из его высказываний. Но у меня вопрос - не к нему конечно - этот наврёт, профессия такая - А кто такой социолог? Чем занимается? Насколько нужны или важны его мнения? Дворник получает раз 5-6 меньше - Что сейчас важней и главней - особенно этой зимой - Работа дворника на улице или мнение социолога о том как хорошо нам стало жить при нынешней власти?

    41
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео