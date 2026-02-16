Baltijas balss logotype
«Сатанинские» морозы снова идут на Латвию - синоптики предупредили жителей

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: скриншот

скриншот

ФОТО: Youtube

Территорию Латвии снова окутают морозы до -30 градусов. С учетом высокой влажности и при ветре во многих регионах страны это может ощущаться как труднопереносимые холода. Латвийцы в соцсетях советуют позаботиться о подкормке птиц и спасении уличных животных, которые от таких морозов могут и умереть.

В ночь на вторник и утром температура воздуха местами в Латвии опустится до -25...-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

На большей части страны воздух остынет до -15...-25 градусов, в некоторых районах побережья будет немного теплее. При слабом ветре местами, преимущественно на северо-востоке, образуются туман и иней.

Вторник будет преимущественно солнечным, осадков не ожидается. Температура повысится до -5...-11 градусов при слабом или умеренном восточном, юго-восточном ветре.

В Риге во вторник ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью при слабом юго-восточном ветре температура воздуха опустится до -17 градусов, в пригородах до -22 градусов. Днем ветер будет дуть от слабого до умеренного с востока, юго-востока, а температура воздуха повысится до -7 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха в воскресенье утром была -30,3 градуса в Стальгене, а в понедельник утром столбик термометра на Даугавпилсской наблюдательной станции опустился до -30,5 градуса.

Согласно текущим прогнозам, морозов до -30 градусов этой зимой больше не ожидается, погода станет более теплой и переменчивой, с периодическими осадками, оттепелями и порывистым ветром.

Читайте: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

#климат #животные #погода #Латвия #соцсети #температура
(2)
  • SP
    Sergeis Pob
    16-го февраля

    Что,значит,сатанические, ,погода?

  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    Открыть СМИ 15 -и летней давности - всё это нас уничтожит - Птичий грипп, Свинной грипп Коровье бешенство Короновирус Глобальное потепление Теперь при минус 25 - глобальное похолодание?

