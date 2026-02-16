Baltijas balss logotype
Шок из-за январских счетов: «Плюс 127 евро за электричество!»

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Шок из-за январских счетов: «Плюс 127 евро за электричество!»

Для многих домохозяйств февраль принёс неприятный сюрприз — счета за электроэнергию за январь оказались значительно выше обычного. У некоторых жителей они выросли почти вдвое. В социальных сетях люди делятся конкретными примерами: вместо привычных примерно 70 евро за январь пришлось заплатить 147 евро; другие сообщают о росте на 40 евро, а в отдельных случаях счёт увеличился даже на 127 евро.

В январе 2026 года средняя цена электроэнергии в торговой зоне Латвии подскочила примерно до 153,4 EUR/MWh — это на 83% больше, чем в декабре. Рост цен ощущался и в других странах Европы, свидетельствует обзор рынка от AS Augstsprieguma tīkls.

В странах Балтии и связанных с ними торговых зонах рост цен в январе в основном был вызван низкой температурой воздуха, что увеличило потребление. С ростом спроса для покрытия всего объёма потребления чаще приходилось задействовать более дорогие источники производства электроэнергии. Дополнительное влияние на расходы домохозяйств оказали изменения в тарифах на распределение — AS Sadales tīkls ранее предупреждал, что с 1 января 2026 года для части жителей вырастет ежемесячная плата за поддержание мощности в связи с завершением введённого в 2023 году механизма господдержки, который ограничивал резкий рост тарифов для частных лиц.

Портал Jauns.lv обратился в Министерство климата и энергетики, чтобы выяснить, рассматриваются ли в текущей ситуации новые меры государственной поддержки или целевые компенсации, а также какие практические шаги (пересмотр мощности подключения, смена тарифного плана и т. п.) могут реально помочь сократить счета.

Министерство: большинство домохозяйств используют фиксированную цену, но счета выросли из-за потребления «В целом, если говорить о счёте за электроэнергию, который состоит из цены электричества, системных услуг и налогов, примерно 85–90% латвийских домохозяйств используют договоры с фиксированной ценой. Эти домохозяйства не затрагивают колебания оптового рынка. Несмотря на то что средняя розничная цена электроэнергии в Латвии сейчас даже немного ниже, чем в январе 2025 года, январские счета оказались выше из-за большего потребления.

Общий объём потребления электроэнергии в Латвии в январе (по предварительным данным) достиг 751,2 ГВт·ч, что примерно на 14% больше, чем в январе 2024 года. В сегменте домохозяйств рост связан с использованием электроэнергии для отопления жилья».

Тарифы на распределение электроэнергии в 2026 году остались без изменений. Однако с 1 января 2026 года завершился действовавший с 2023 года механизм государственной поддержки, ограничивавший резкий рост тарифов для частных лиц. Это повлияло на фактическую плату за услуги распределения для наиболее распространённых подключений (мощностью 16–25 А) по тарифному плану «Pamata».

Для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячная плата за поддержание мощности с января увеличилась на 0,20–1,26 евро без НДС (в зависимости от выбранной мощности), а для трёхфазного подключения — на 1,92–3,50 евро без НДС. Эти изменения не затрагивают домохозяйства, на которые господдержка ранее не распространялась (подключения 32 А и выше), а также юридических лиц — для них фактическая плата в 2026 году остаётся неизменной.

Большинство домохозяйств с однофазным подключением столкнутся с ростом на 0,20–0,56 евро в месяц. Наибольшее увеличение — до 3,50 евро в месяц — коснётся пользователей трёхфазного подключения на 25 А.

Поддержка для защищённых групп и отсрочка платежей

В 2026 году защищённые потребители электроэнергии (малообеспеченные и нуждающиеся лица, многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами, лица с I группой инвалидности) смогут продолжить получать государственную поддержку в размере 20–25 евро для оплаты электроэнергии. Подавать заявление не требуется — скидка автоматически применяется к счёту.

Министерство также сообщает, что с наступлением холодной погоды еженедельно проводятся встречи с ответственными учреждениями и энергетическими компаниями для обсуждения ситуации с энергоснабжением и ценами на энергоресурсы. Подчёркивается, что поставки газа и электроэнергии в Латвии и странах Балтии остаются стабильными даже в условиях продолжительных морозов.

Жителям, оказавшимся в финансовых трудностях, доступна отсрочка платежей — каждый случай рассматривается индивидуально. Также действует механизм жилищного пособия, предоставляемого социальными службами самоуправлений. С 1 января 2026 года круг получателей этого пособия расширен.

Как избежать непредсказуемых счетов?

Министерство рекомендует учитывать особенности потребления. Тем, кто использует электроэнергию для отопления и не может гибко регулировать потребление в зависимости от биржевых цен, советуют рассмотреть возможность заключения договора с фиксированной ценой на отопительный сезон.

При этом в тёплое время года можно использовать договоры с динамической ценой, когда потребление легче планировать (например, для нагрева воды, охлаждения помещений или зарядки электромобиля), выбирая часы с более низкими тарифами.

(2)
  • A
    Aleks
    16-го февраля

    А кремлевские пропагандисты создали целый ролик по счета за отопление в Латвии,где рассказывают что люди массово выходят на протесты.😀😀😀 Видимо,перепутали Латвию с какой то другой страной,где есть действительно демократия и живут не терпилы... Власть каждый день пьет шампанское за такое население,которое ещё и радуется в некоторых случаях,что оно оплатило счёт ,героически.😀

    27
    1
  • ВЗ
    Василий Змысля
    Aleks
    16-го февраля

    Aleks ! Здравствуйте! Вы видимо знаете больше чем многие... И что власть пьёт и возможно курит. Видимо Вы вхожи во все кабинеты власти... И может даже знакомы с государственной тайной? Или оценку делаете по пустым бутылкам в мусорных контейнерах? Уверяю Вас там много дезинформации,также как в любой пропаганде. С уважением к Вам.

    5
    18

