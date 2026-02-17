ООО «Austrumlatvijas koncertzāle», управляющее Латгальским посольством «Gors», вопреки прогнозам аудита завершило 2025 год с прибылью в размере 88 600 евро, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Приняв 130 мероприятий сценического искусства и собрав 130 000 посетителей, Латгальское посольство «Gors» в 2025 году достигло одних из самых высоких показателей деятельности за последние пять лет. Капитальное общество «Austrumlatvijas koncertzāle», формирующее концертный зал, также завершило прошлый год с прибылью 88 600 евро, что существенно отличается от прогнозируемых заказанным думой аудитом убытков в размере 70–80 тысяч евро.

«Следует учитывать, что такие культурные учреждения, как "Gors", имеют ярко выраженный сезонный характер, и в середине года показатели прибыли трудно прогнозируемы. Об этом предприятие указало и исполнителям аудита, заказанного думой, которые первоначально прогнозировали для концертного зала убытки в размере 70–80 тысяч евро», — отметила член правления концертного зала Илона Рупайне.

В концертном зале отмечают, что события прошлого года вокруг Латгальского посольства «Gors» повлияли на то, что люди стали еще активнее посещать мероприятия, а также пользоваться другими услугами концертного зала — посещать кинотеатр, ресторан, тем самым выражая поддержку его деятельности.

Как сообщалось, учитывая до сих пор безрезультатные дискуссии с самоуправлением, правительство приняло решение, что Министерство культуры и Министерство умного управления и регионального развития совместно разработают законопроект об обеспечении участия государства в концертном зале Резекне «Gors».

В ходе разработки законопроекта будет уточнено, в каком объеме концертный зал может принадлежать государству. Такой законопроект должен быть подготовлен в течение февраля.