Государственная полиция (ГП) фиксирует в школах широкий спектр случаев насилия — от нецензурной лексики и цифрового унижения до физической агрессии, что существенно влияет на чувство безопасности учащихся и педагогов, а также на учебную среду, сообщили агентству ЛЕТА в ГП.

В полиции признают, что в их распоряжение попадает лишь часть информации о конфликтах в школах, поэтому можно оценивать скорее тенденции, чем абсолютно точные данные. По мнению правоохранителей, полиция чаще всего сталкивается с последствиями, однако для успешного решения ситуаций необходимо выявлять причины и работать с ними. Многие случаи разрешаются на уровне школ или семей.

По наблюдениям ГП, насилие чаще всего концентрируется в определённой возрастной группе, тогда как учащиеся старших классов обычно становятся более осторожными и реже вовлекаются в агрессивное поведение.

Насилие проявляется в различных формах — вербально, физически и в цифровой среде. Наиболее распространены грубая брань, обзывания и унижение, что мешает учебному процессу и создаёт напряжённость как для учеников, так и для педагогов. Нередко за вербальной агрессией следуют физические действия — толкание, удары, плевки или бросание предметов.

Часто насилие начинается как необдуманное поведение, но может перерасти в целенаправленную агрессию — умышленное толкание, подставление ноги, намеренные броски мячом в тело на уроках спорта, что нередко заканчивается ушибами, ссадинами, сотрясениями мозга или переломами, отмечает полиция.

К эмоциональному насилию нередко добавляется повреждение имущества — разрывание одежды, разбрасывание школьных принадлежностей, изъятие и порча мобильных телефонов. В зимний период увеличивается число инцидентов, связанных с толканием в снег и бросанием кусков льда, добавляют в полиции.

В цифровой среде учителя и ученики получают непристойные сообщения, публикуются насмешливые изображения и распространяются оскорбительные комментарии, что существенно влияет на эмоциональную безопасность.

Чаще всего в полиции рассматриваются случаи насилия между учениками, затем следуют инциденты между учеником и сотрудниками школы; реже вовлечены родители.

Проводя беседы с уполномоченными или ответственными лицами учебных заведений, сотрудники полиции выясняют актуальные вопросы безопасности в каждой школе, в том числе выявляют те учреждения, где необходимо приоритетно принимать меры по устранению рисков. В школах, где выявлены несколько факторов риска, ГП может предложить провести оценку безопасности. В таких случаях полиция организует анализ как физической среды, так и школьного микроклимата, статистики инцидентов и обмена информацией о рисках. На основе оценки готовятся рекомендации по совершенствованию безопасности.

Сотрудники ГП, выявляя определённые проблемы или риски, участвуют в организуемых учебными заведениями собраниях с персоналом, а также в обучениях, чтобы сотрудники школ могли своевременно распознавать рискованные ситуации и действовать соответствующим образом.

В учебных заведениях проводятся профилактические образовательные занятия по различным темам безопасности, основанные на правовом воспитании детей и молодёжи, вопросах безопасности и ответственности, включая административную и уголовную ответственность.

ГП начала программу «Вестники безопасности» как одну из основных профилактических программ, направленную на вовлечение педагогов и представителей учебных заведений в информирование несовершеннолетних о рисках безопасности и необходимых действиях для их предотвращения и собственной защиты. Участвующие в программе педагоги обеспечивают реализацию различных мер общей профилактики, в том числе информирование несовершеннолетних по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что недавно в одном из учебных заведений Ропажского края произошла «конфликтная ситуация» между двумя воспитанниками, к урегулированию которой подключилось и руководство самоуправления.

Также недавно общественный резонанс вызвал случай насилия в Елгавской основной школе Парлиелупе, где ученик третьего класса причинил вред ученице первого класса.