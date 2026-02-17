Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нецензурная лексика, унижение и агрессия: что фиксирует полиция в школах 0 739

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нецензурная лексика, унижение и агрессия: что фиксирует полиция в школах
ФОТО: Unsplash

Государственная полиция (ГП) фиксирует в школах широкий спектр случаев насилия — от нецензурной лексики и цифрового унижения до физической агрессии, что существенно влияет на чувство безопасности учащихся и педагогов, а также на учебную среду, сообщили агентству ЛЕТА в ГП.

В полиции признают, что в их распоряжение попадает лишь часть информации о конфликтах в школах, поэтому можно оценивать скорее тенденции, чем абсолютно точные данные. По мнению правоохранителей, полиция чаще всего сталкивается с последствиями, однако для успешного решения ситуаций необходимо выявлять причины и работать с ними. Многие случаи разрешаются на уровне школ или семей.

По наблюдениям ГП, насилие чаще всего концентрируется в определённой возрастной группе, тогда как учащиеся старших классов обычно становятся более осторожными и реже вовлекаются в агрессивное поведение.

Насилие проявляется в различных формах — вербально, физически и в цифровой среде. Наиболее распространены грубая брань, обзывания и унижение, что мешает учебному процессу и создаёт напряжённость как для учеников, так и для педагогов. Нередко за вербальной агрессией следуют физические действия — толкание, удары, плевки или бросание предметов.

Часто насилие начинается как необдуманное поведение, но может перерасти в целенаправленную агрессию — умышленное толкание, подставление ноги, намеренные броски мячом в тело на уроках спорта, что нередко заканчивается ушибами, ссадинами, сотрясениями мозга или переломами, отмечает полиция.

К эмоциональному насилию нередко добавляется повреждение имущества — разрывание одежды, разбрасывание школьных принадлежностей, изъятие и порча мобильных телефонов. В зимний период увеличивается число инцидентов, связанных с толканием в снег и бросанием кусков льда, добавляют в полиции.

В цифровой среде учителя и ученики получают непристойные сообщения, публикуются насмешливые изображения и распространяются оскорбительные комментарии, что существенно влияет на эмоциональную безопасность.

Чаще всего в полиции рассматриваются случаи насилия между учениками, затем следуют инциденты между учеником и сотрудниками школы; реже вовлечены родители.

Проводя беседы с уполномоченными или ответственными лицами учебных заведений, сотрудники полиции выясняют актуальные вопросы безопасности в каждой школе, в том числе выявляют те учреждения, где необходимо приоритетно принимать меры по устранению рисков. В школах, где выявлены несколько факторов риска, ГП может предложить провести оценку безопасности. В таких случаях полиция организует анализ как физической среды, так и школьного микроклимата, статистики инцидентов и обмена информацией о рисках. На основе оценки готовятся рекомендации по совершенствованию безопасности.

Сотрудники ГП, выявляя определённые проблемы или риски, участвуют в организуемых учебными заведениями собраниях с персоналом, а также в обучениях, чтобы сотрудники школ могли своевременно распознавать рискованные ситуации и действовать соответствующим образом.

В учебных заведениях проводятся профилактические образовательные занятия по различным темам безопасности, основанные на правовом воспитании детей и молодёжи, вопросах безопасности и ответственности, включая административную и уголовную ответственность.

ГП начала программу «Вестники безопасности» как одну из основных профилактических программ, направленную на вовлечение педагогов и представителей учебных заведений в информирование несовершеннолетних о рисках безопасности и необходимых действиях для их предотвращения и собственной защиты. Участвующие в программе педагоги обеспечивают реализацию различных мер общей профилактики, в том числе информирование несовершеннолетних по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что недавно в одном из учебных заведений Ропажского края произошла «конфликтная ситуация» между двумя воспитанниками, к урегулированию которой подключилось и руководство самоуправления.

Также недавно общественный резонанс вызвал случай насилия в Елгавской основной школе Парлиелупе, где ученик третьего класса причинил вред ученице первого класса.

Читайте нас также:
#полиция #образование #безопасность #школы #учителя #профилактика #конфликты #дети #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео