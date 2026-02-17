Во вторник утром на Тукумской линии наблюдаются задержки движения поездов, свидетельствует опубликованная компанией «Pasažieru vilciens» (PV), работающей под брендом «Vivi», информация, пишет ЛЕТА.

Представители ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) сообщили агентству ЛЕТА, что в ходе ночных работ на железнодорожной станции Слока подрядчик повредил стрелочный перевод, поэтому на Тукумской линии движение поездов ограничено.

В настоящее время работа стрелочного перевода частично восстановлена, и сотрудники LDz продолжают работы для обеспечения полноценного движения. Прогнозируется, что повреждение будет устранено к 10.00.

Согласно информации на сайте PV, поезд Дубулты (8.23) — Рига (9.14) следует с задержкой примерно 10 минут, поезд Тукумс II (8.59) — Рига (10.29) — с задержкой около 30 минут, а поезд Рига (8.00) — Тукумс II (9.44) — с задержкой примерно 45 минут.

Одновременно поезд Тукумс II (7.59) — Рига (9.29) следует с задержкой около 40 минут.

Ранее во вторник утром задерживались также несколько других рейсов на линии Тукумс.