Латвия скинулась с Эстонией на миллиард и получит системы противовоздушной обороны IRIS-T 8 9269

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвия скинулась с Эстонией на миллиард и получит системы противовоздушной обороны IRIS-T

Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности "IRIS-T", заявил в твиттере министр обороны Андрис Спрудс.

Он подчеркнул, что "IRIS-T" обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей - дронов и ракет.

Системы "IRIS-T" будут поставляться Латвии с 2026 по 2029 год.

"Вместе с Эстонией мы вкладываем один миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы "IRIS-T" и существенно укрепляя безопасность региона", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за пять лет 1 млрд евро с целью укрепления обороноспособности в меняющейся геополитической ситуации.

30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием "Diehl Defence" договор о закупках систем "IRIS-T".

Договор стоимостью 600 млн евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем "IRIS-T", что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны

#Эстония #Латвия #закупки #дроны
Оставить комментарий

(8)
  • I
    Inga
    19-го февраля

    эстонии эта деятельность не нужная,они не довольны. музейный экспонат.

    6
    1
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    А Латвия уже свою долю внесла, или пообещала. На месте Эстонии, если денег не дали, боюсь, что Латвия кинет.

    8
    3
  • I
    Inga
    18-го февраля

    не п-и,украинцам дроны от россии не прилетели,рос.армии прлетели с украины.когда ваши их себе отныли(что нам теперь делать)применить уже не смогли.украина победила в первый же день войны. эта установка не про вас.

    1
    15
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Inga
    19-го февраля

    "...Когда Вы говорите..., создаётся впечатление что бредите."

    4
    1
  • NS
    Nothing Special
    18-го февраля

    И сколько будет обходиться нам обучение стрельбе из этих прекрасных боевых машин? И сколько в итоге нам обойдётся уничтожение одного дрона за 500 баксов из этой высокоточной установки?

    20
    6
  • NS
    Nothing Special
    Nothing Special
    18-го февраля

    А вот нашлось:?стоимость одной ракеты для комплекса IRIS-T SLM ≈ 400 000–500 000. Какой распил, очуметь товарищи…

    24
    4
  • С
    Сарказм
    Nothing Special
    18-го февраля

    Ты чего, дурак? Это одна из самых современных систем средней дальности, прекрасно показавшая себя против всех ракет орков, кроме баллистики. Самолеты/вертолеты, разумеется, тоже вряд ли будут сильно рады встрече с ней. Для дронов нужны совсем другие системы, недаром последние полгода происходит активный обмен опытом и технологиями с украинцами, которые как никто, знают, как справляться с массовыми атаками дронов.

    3
    17
  • bt
    bory tschist
    Nothing Special
    19-го февраля

    "какой распил, очуметь товарищи…", – товарищи, как всегда, не отреагировали на очумевшего

    1
    13
Читать все комментарии

