Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности "IRIS-T", заявил в твиттере министр обороны Андрис Спрудс.

Он подчеркнул, что "IRIS-T" обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей - дронов и ракет.

Системы "IRIS-T" будут поставляться Латвии с 2026 по 2029 год.

"Вместе с Эстонией мы вкладываем один миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы "IRIS-T" и существенно укрепляя безопасность региона", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за пять лет 1 млрд евро с целью укрепления обороноспособности в меняющейся геополитической ситуации.

30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием "Diehl Defence" договор о закупках систем "IRIS-T".

Договор стоимостью 600 млн евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем "IRIS-T", что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны