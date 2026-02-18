Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Рижском аэропорту перестраивают перрон для гражданских и военных целей 2 3140

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Рижском аэропорту перестраивают перрон для гражданских и военных целей
ФОТО: LETA

В рамках проекта реконструкции четвёртого перрона Рижского аэропорта начаты строительные работы — демонтируются изношенные плиты покрытия и оборудование, чтобы приступить к строительству новой инженерной инфраструктуры, сообщили агентству LETA в Рижском аэропорту.

В аэропорту также сообщили, что с этой недели в пассажирской зоне терминала представлен подробный макет проекта четвёртого перрона, чтобы дать пассажирам представление о проекте и его результате.

Макет отображает разметку перрона, рулёжные дорожки и их огни, решения по освещению и другие детали. Он также позволяет ознакомиться со слоями покрытия перрона и используемыми материалами, что даёт заинтересованным возможность получить представление о специфических технических и строительных решениях, применяемых при сооружении аэродромного покрытия.

Макет можно увидеть в соединительной галерее терминала на повороте перед пирсом C.

Как сообщалось ранее, реконструкцию четвёртого перрона Рижского аэропорта за 22,8 миллиона евро выполнит дорожно-строительная компания ООО "Binders".

Работы должны быть завершены до декабря 2027 года.

Ранее в аэропорту отмечали, что реконструкция четвёртого перрона обеспечит инфраструктуру двойного назначения TEN-T для гражданских и военных целей. В ходе работ планируется реконструировать твёрдое покрытие перрона на площади более 80 000 квадратных метров, создать десять стоянок для воздушных судов классов A–E различной конфигурации, а также рулёжные и сервисные дороги.

Реконструкция обеспечит Рижскому аэропорту дополнительные места стоянки самолётов, в том числе для широкофюзеляжных воздушных судов, что позволит принимать все типы грузовых и военных самолётов. Кроме того, обновлённый перрон станет вкладом в военную мобильность, что особенно важно в нынешних геополитических условиях, и позволит расширить зону обслуживания грузов, подчеркнули в аэропорту.

В рамках проекта также будет построена электроподстанция для обеспечения освещения четвёртого перрона и электроснабжения стоянок воздушных судов в соответствии с новейшими требованиями Европейского союза. Кроме того, будут оборудованы зоны хранения оборудования для обслуживания самолётов, построена система аэродромного освещения, реконструированы осветительные мачты и прожекторы, установлены новые системы видеонаблюдения и отвода дождевых вод.

Общая стоимость строительного контракта составляет 22,8 миллиона евро. Проект поддерживает Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA).

Стратегия развития Рижского аэропорта предусматривает создание в районе четвёртого и пятого перронов зоны обслуживания грузов, или «грузового города». В настоящее время Рижский аэропорт обслуживает 38% авиагрузов стран Балтии, сообщили в аэропорту.

В прошлом году в Рижском аэропорту было обслужено 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года. По сравнению с допандемийным 2019 годом число обслуженных пассажиров в прошлом году было на 9% меньше.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиационным узлом в странах Балтии.

Читайте нас также:
#аэропорт #авиация #строительство #инфраструктура #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    через 2 и чуть-чуть года им перон понадобится, военный нет,обычным гражданским рейсом.с развернутым бандитизмом здесь, будут справляться, не такие мирные и уже сейчас,они вам не видны. сидят ждут,под руководством коллаборационистов не для землян сил ,должностные инструкции запихали в контейнеры для отходов,не нашли для отпора потц эал.за ними и пришли,они уверовали в отсутствие уголовного кодекса.эти сьедут,а эти со статьями остануться.

    0
    3
  • A
    Aleks
    18-го февраля

    Перрон перестраивают для членов Сейма в военной форме и остальных ,,героических патриотов,,чтобы в час Х с комфортом покинуть страну,ведь их деньги ее уже покинули давно?!

    14
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео