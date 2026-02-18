В рамках проекта реконструкции четвёртого перрона Рижского аэропорта начаты строительные работы — демонтируются изношенные плиты покрытия и оборудование, чтобы приступить к строительству новой инженерной инфраструктуры, сообщили агентству LETA в Рижском аэропорту.

В аэропорту также сообщили, что с этой недели в пассажирской зоне терминала представлен подробный макет проекта четвёртого перрона, чтобы дать пассажирам представление о проекте и его результате.

Макет отображает разметку перрона, рулёжные дорожки и их огни, решения по освещению и другие детали. Он также позволяет ознакомиться со слоями покрытия перрона и используемыми материалами, что даёт заинтересованным возможность получить представление о специфических технических и строительных решениях, применяемых при сооружении аэродромного покрытия.

Макет можно увидеть в соединительной галерее терминала на повороте перед пирсом C.

Как сообщалось ранее, реконструкцию четвёртого перрона Рижского аэропорта за 22,8 миллиона евро выполнит дорожно-строительная компания ООО "Binders".

Работы должны быть завершены до декабря 2027 года.

Ранее в аэропорту отмечали, что реконструкция четвёртого перрона обеспечит инфраструктуру двойного назначения TEN-T для гражданских и военных целей. В ходе работ планируется реконструировать твёрдое покрытие перрона на площади более 80 000 квадратных метров, создать десять стоянок для воздушных судов классов A–E различной конфигурации, а также рулёжные и сервисные дороги.

Реконструкция обеспечит Рижскому аэропорту дополнительные места стоянки самолётов, в том числе для широкофюзеляжных воздушных судов, что позволит принимать все типы грузовых и военных самолётов. Кроме того, обновлённый перрон станет вкладом в военную мобильность, что особенно важно в нынешних геополитических условиях, и позволит расширить зону обслуживания грузов, подчеркнули в аэропорту.

В рамках проекта также будет построена электроподстанция для обеспечения освещения четвёртого перрона и электроснабжения стоянок воздушных судов в соответствии с новейшими требованиями Европейского союза. Кроме того, будут оборудованы зоны хранения оборудования для обслуживания самолётов, построена система аэродромного освещения, реконструированы осветительные мачты и прожекторы, установлены новые системы видеонаблюдения и отвода дождевых вод.

Общая стоимость строительного контракта составляет 22,8 миллиона евро. Проект поддерживает Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA).

Стратегия развития Рижского аэропорта предусматривает создание в районе четвёртого и пятого перронов зоны обслуживания грузов, или «грузового города». В настоящее время Рижский аэропорт обслуживает 38% авиагрузов стран Балтии, сообщили в аэропорту.

В прошлом году в Рижском аэропорту было обслужено 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года. По сравнению с допандемийным 2019 годом число обслуженных пассажиров в прошлом году было на 9% меньше.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиационным узлом в странах Балтии.