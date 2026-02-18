Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В связи с закрытием Даугавгривской тюрьмы работу могут потерять около 200 сотрудников 3 1466

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В связи с закрытием Даугавгривской тюрьмы работу могут потерять около 200 сотрудников
ФОТО: LETA

В связи с планами закрыть Даугавгривскую тюрьму работу могут потерять примерно от 150 до 200 сотрудников мест лишения свободы, сообщила в интервью агентству ЛЕТА министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Министр подчеркнула, что в настоящее время активно проходит отбор сотрудников для работы в новой Лиепайской тюрьме в связи с подготовкой к увеличению числа заключенных.

Сотрудники как Елгавской, так и Даугавгривской тюрьмы выразили готовность переехать на работу в Лиепаю.

Всем сотрудникам предстоит пройти дополнительное обучение, поскольку новая тюрьма с точки зрения технологий и подхода к ресоциализации основана на иных принципах, отметила министр.

Одновременно существенно увеличена заработная плата сотрудников мест лишения свободы, и, по словам министра, интерес к работе является высоким, несмотря на общий дефицит работников в стране.

Говоря о планах закрытия Даугавгривской тюрьмы, министр указала, что работу могут потерять около 150-200 сотрудников мест лишения свободы, однако это число пока не является точным и может стать известно в середине следующего года.

Министр пояснила, что сокращение числа сотрудников связано не только с закрытием тюрьмы, но и с внедренными в новой Лиепайской тюрьме технологическими решениями, которые уменьшают потребность в персонале.

В то же время часть сотрудников предпочитает выйти на пенсию за выслугу лет.

Сотрудники уже ранее знали о создании новой тюрьмы и постепенном закрытии более старых мест лишения свободы, поэтому существенного сопротивления изменениям нет, отметила министр.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ожидается также строительство новой женской тюрьмы в Цесисе при поддержке Норвежского финансового механизма, поскольку существующее место лишения свободы не соответствует современным стандартам.

Строительство планируется начать в 2028 году, а завершить — в 2031 году. Общая стоимость проекта запланирована на уровне примерно десяти миллионов евро.

Читайте нас также:
#тюрьма #обучение #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    граждане россии здесь, угнетенное население ,их оставили без пенсий ,с не понятными ни кому документами,ломанулись за копеечкой.одно слово славяне.не коммунизм, будет работа (деятельность)в тюрьмах

    2
    11
  • YY
    Yu Yu
    Inga
    18-го февраля

    немецкие ученые доказали- латышский язык - ответвление славянского.. от славян славянам..двумя словами..

    3
    1
  • З
    Злой
    18-го февраля

    Ничего, могут пойти на места тех кого уволили из граждан России и Белоруссии, это квалифицированные инженера, операторы, электрики, технологи, нет образования, ничего, это не главное сейчас..

    21
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео