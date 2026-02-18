В связи с планами закрыть Даугавгривскую тюрьму работу могут потерять примерно от 150 до 200 сотрудников мест лишения свободы, сообщила в интервью агентству ЛЕТА министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Министр подчеркнула, что в настоящее время активно проходит отбор сотрудников для работы в новой Лиепайской тюрьме в связи с подготовкой к увеличению числа заключенных.

Сотрудники как Елгавской, так и Даугавгривской тюрьмы выразили готовность переехать на работу в Лиепаю.

Всем сотрудникам предстоит пройти дополнительное обучение, поскольку новая тюрьма с точки зрения технологий и подхода к ресоциализации основана на иных принципах, отметила министр.

Одновременно существенно увеличена заработная плата сотрудников мест лишения свободы, и, по словам министра, интерес к работе является высоким, несмотря на общий дефицит работников в стране.

Говоря о планах закрытия Даугавгривской тюрьмы, министр указала, что работу могут потерять около 150-200 сотрудников мест лишения свободы, однако это число пока не является точным и может стать известно в середине следующего года.

Министр пояснила, что сокращение числа сотрудников связано не только с закрытием тюрьмы, но и с внедренными в новой Лиепайской тюрьме технологическими решениями, которые уменьшают потребность в персонале.

В то же время часть сотрудников предпочитает выйти на пенсию за выслугу лет.

Сотрудники уже ранее знали о создании новой тюрьмы и постепенном закрытии более старых мест лишения свободы, поэтому существенного сопротивления изменениям нет, отметила министр.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ожидается также строительство новой женской тюрьмы в Цесисе при поддержке Норвежского финансового механизма, поскольку существующее место лишения свободы не соответствует современным стандартам.

Строительство планируется начать в 2028 году, а завершить — в 2031 году. Общая стоимость проекта запланирована на уровне примерно десяти миллионов евро.