Экс-министра бросили на рельсы: Rail Baltica свернула «не туда» еще в 2013 году

На днях стало известно, что скоростная трасса европейской колеи 1435 мм таки минует столицу нашей республики, и чтобы попасть к вожделенной линии, придется добираться до Саласпилса по старым добрым "русским" рельсам 1520 мм. Тут как бы — и сказочке конец, но вот в Сейме продолжается работа по уточнению обстоятельств строительства Rail Baltica…

"Для меня, как для министра и патриота…"

В среду на заседание парламентской следственной комиссии, коей руководит Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), был приглашен бывший министр сообщения в 2013–2015 гг. Анрийс Матисс (начинал в "Единстве", затем перешел в "Согласие", от которого баллотировался в Сейм, но безуспешно). Также рулил RIgas Satikme.

Господин Кулбергс — в присутствии прокурора! — предупредил об уголовной ответственности за ложные показания — и обратил внимание, что именно в 2013 году, т. е. уже в бытность господина Матисса министром, была создана Национальная группа изысканий, которая, совещаясь неформально, и определила будущее покрытие строительных работ Rail Baltica в Латвии.

— Это только сейчас стало известно, ранее документ был засекречен, — заявил А. Кулбергс, и показал, что Национальная группа имела 8 (!) вариантов строительства и выбрала так называемый R7. Его финансовая составляющая оценивалась сначала в 1,2 миллиарда, а потом уже в 1,9 миллиарда евро, и на бумаге стоит согласование А. Матисса.

Последний отпираться не стал и согласился — да, делал свою работу, визировал такой документ. А почему выбрали именно такой вариант, не знает, потому что в заседаниях участия не принимал. "Все не могут во всех рабочих группах участвовать", — сказал министр. Ну действительно, какая–то мелкая история по почти что 2 миллиардам и крупнейшему проекту ЕС и НАТО…

Анрийс Матисс сказал далее, что у него был выбор — нести материал в Кабинет министров или нет. После чего последовали настойчивые вопросы депутата Кулбергса — как же так, "слепо" направили столь важный проект после такого масштабного удорожания?!

— Для меня, как для министра и патриота Латвии, было важно, чтобы поезд останавливался в Риге как самом большом балтийском городе, а не в Саласпилсе, Скулте или Бабите, — зашел с козырей А. Матисс. — Речь шла и о том, что Рига — крупнейший аэропорт Балтии.

Экс–министр озвучил также время, когда Рижский аэропорт появился на карте Rail Baltica: документ о включении аэропорта в "навигацию" дороги, возник в 2015 году.

— У вас не было исследований! — обличающим тоном следователя сказал А. Кулбергс. — На каком основании вы удорожали проект? R7 — самый экономически невыгодный для Латвии. Самый дешевый — R1, его готов финансировать Евросоюз.

"Мне кажется, что это откровенное нарушение обязанностей"

Так А. Кулбергс расценил ответы А. Матисса, который все более раздражался, и точно в таком же бранчливом тоне с ним общался председатель комиссии.

— Была ли у государства возможность выбора покрытия? Имелись ли варианты? — пытал председатель комиссии. И приказал зафиксировать: нет, не было у Кабинета министров такого выбора.

Сам А. Матисс отметил, что "военная мобильность" уже в прошлом десятилетии рассматривалась как один из факторов Rail Baltica. Между тем стоимость самого Рижского вокзала для новой трассы оценивалась изначально всего в 82,6 миллиона (Латвия платила только 15 миллионов) — то есть в 6 раз дешевле. Но это еще не все. Аэропортовская станция с 18 миллионов с небольшим стала дороже… в 13 раз. Так что, надо полагать, рост с 1,2 до 1,9 миллиарда евро — это мелкая дробь.

— Вы в пятый раз задаете мне одни и те же вопросы, — устал А. Матисс уже спустя полчаса диалога с председателем комиссии. А вообще, решался стратегический вопрос на уровне Европы — соединить Хельсинки с Берлином. "Нашей целью было сделать выгодней для Латвии финансирование, которое шло от Евросоюза".

Андрис Кулбергс, со своей стороны, напирал на то, что именно бывший министр выбрал это самое невыгодное для Латвии строительное решение, за которое сейчас нам приходится расплачиваться.

— Объемы строительства предусматривались значительно меньшими, — вновь парировал А. Матисс. К примеру, десятилетие назад не собирались строить защитные бетонные стены вдоль дороги.

"Надо говорить юридически, а не эмоционально", — вновь старался ввести беседу в комфортное для себя русло бывший министр. В свою очередь, А. Кулбергс пригвождал его к позорному столбу: "Вы, Анрийс Матисс! Вы упаковали эту R7 в первое финансирование. Что не ясно?"

— Я не повышал расходы! Не повышал! — уже начал срываться А. Матисс. — Ничего не увеличивал, не уменьшал, не округлял. Была рабочая группа, потом решение Кабинета министров, вот протокол. Министр не повышал ни на один цент.

Сколько стоит километр?

"Конечно, дешевле было бы отремонтировать это помещение более дешевой краской", — прокомментировал становящиеся все более назойливыми наезды депутатов бывший министр. Кстати, заседание действительно проходило в очень неплохом здании Сейма на улице Екаба, которое не войдет в ближайший ремонт парламента на 37 миллионов евро.

— Супер! — совсем неформально отреагировал А. Кулбергс. И попробовал зайти с другой стороны: смотрел ли министр сообщения, сколько стоит один километр новой железной дороги в других странах. "Не смотрел", — ответил экс–министр.

— Коллеги, я хотел бы зафискировать, здесь есть факт! — удовлетворенно заявил А. Кулбергс и вывел на большой экран все прочие варианты, которые были бы более выгодны Латвии.

Точно так же не удалось получить от господина Матисса данных относительно деятельности акционерного общества RB Rail. Министр настаивал, что "категорически запрещено" его, как политической фигуры, участие в работе предприятия — хотя держателем госакций является Министерство сообщения!

Наконец, А. Кулбергс вспомнил, что надо бы и нынешнего министра подсветить:

— Какова была роль Бришкенса в ваше время?

— Бришкенс был мой советник, работал и по Rail Baltica, и по airBaltic.

В заключение господин Матисс обратил внимание на то, что Рижскому вокзалу совершенно не нужно две пары рельсов для Rail Baltica, а Рижскому аэропорту совсем не надо строить здание станции, которое по размерам сопоставимо с самим аэровокзалом.

Бывший министр сказал: "Вы можете меня винить в решениях 12–летней давности, но все они были с денежным покрытием. Было бы и соединение с Ригой, и с аэропортом, как самым большим авиаузлом. Эта дорога стоит с каждым годом дороже. И если не будет пассажиров, не будет грузов, то Латвии придется ее функционирование финансировать самой".