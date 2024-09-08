«Покушение» на Ригу: битва за столицу обещает быть самой жесткой за последние десятилетия

Политические наблюдатели подметили, что на сей раз политики необычно рано раскрывают свои карты и тем самым начинают реальную предвыборную кампанию. Когда такое было, чтобы партии своих кандидатов в мэры и других лидеров списков обозначали за более чем 9 месяцев до выборов?!

Это ли не свидетельство того, что на сей раз на выборах в Рижскую думу ожидается невиданная доселе по накалу и конкуренции борьба, и политики боятся опоздать вовремя включиться в эту битву за голоса столичных избирателей!

Трамплин перед выборами в Сейм

Итак, напомним: очередные муниципальные выборы состоятся 8 июня. Конечно, традиционно политики будут бороться за победу в таких экономически активных городах, как Юрмала, Лиепая, Даугавпилс, Резекне, Вентспилс…

Но понятно, что главная битва будет происходить за Ригу с ее бюджетом, который превышает 1 миллиард евро. Для партий успех на выборах в столичное самоуправление имеет тройное значение.

Во-первых, партия, преодолевшая пятипроцентный барьер, получает возможность влиять на принимаемые в столице решения, в том числе или даже прежде всего – экономико-финансовые решения.

Во-вторых, Рижская дума – это хорошая платформа, хорошая трибуна для того, чтобы все время находиться на виду, на политической сцене.

И в-третьих, это своего рода генеральная репетиция перед главными выборами – в Сейм, которые пройдут уже в октябре 2026 года.

Партии, которые проиграют на муниципальных выборах и особенно на выборах в столичное самоуправление, рискуют и остаться за бортом 15-го Сейма… Вот почему на выборы в Рижскую думу готовы идти не только политики «второго плана», но сами лидеры политических партий и объединений. Это, согласитесь, делает предвыборную кампанию только интересней!

У кого будет золотая акция?

Разумеется, до подачи списков кандидатов в депутаты, – а это случится в начале марта следующего года, – еще будет много изменений, но уже сейчас наметились условно три лагеря – правый фланг, лево-центристский и условно центристский, представители которого могут уже после выборов примкнуть как к правой коалиции, так и к левой – в зависимости от баланса сил.

Выборы в Рижскую думу в условиях, когда есть явные фавориты, имеют одну уникальную особенность: даже у маленькой партии, если ей удастся преодолеть пятипроцентный барьер, есть шанс получить… золотую акцию, и от ее голосов будет зависеть судьба коалиции и то, кто же станет мэром Риги.

Но обозначим сперва те партии и тех игроков, которые уже точно пойдут на выборы в следующую Рижскую думу.

Почти невозможная миссия Кирсиса

Начнем с тех, кто сегодня находится у власти. Партии нынешней правящей коалиции, и прежде всего костяк этой коалиции, настолько «успешно» работали, что их миссия удержать власть становится почти невыполнимой! Максимум, на что они могут рассчитывать, это возможность после выборов примкнуть к какой-то другой правой силе или удастся воспользоваться расколом на левом фланге, что может и не произойти.

Так или иначе, но «Новое Единство» ничего менять не намерено и пойдет на выборы с тем же лидером – нынешним мэром Вилнисом Кирсисом.

О панике, которая царит в рядах премьерской партии в преддверии столичных выборов, свидетельствует тот факт, что «Новое Единство» намерено создать объединение с… созданной недавно политической организацией «Код для Риги», которую образовали четыре депутата Рижской думы, избранные по другим спискам, и с партией «Движение «За!», которая набрала на выборах в Европарламент 0, 32% голосов.

Понятно, почему этим двум силам нужно влиться в ряды «Нового Единства» – иначе у них нет ни единого шанса попасть в новую Рижскую думу. Но вот зачем это премьерскому объединению? Неужели так плохо с кадрами?

Зато едва ли стоит беспокоиться по поводу преодоления пятипроцентного барьера национальному объединению TB – Visu Latvijai, которое имеет стабильный электорат и которое, разумеется, после выборов будет работать или в одной коалиции с «Новым Единством», или… будет вместе с этой же премьерской силой сидеть в оппозиции.

Впервые в выборах в столичный муниципалитет будет участвовать «Объединенный список» (ОС) – напомним, что на прошлых выборах в РД входящие в «Объединенный список» «регионалы» шли вместе как раз с TB – Visu Latvijai, в результате чего Эдвардс Смилтенс от Регионального объединения до избрания в Сейм успел поработать вице-мэром Риги.

На сей раз он в думу баллотироваться не планирует и, по слухам, кандидатом в мэры от ОС может стать другой депутат Сейма – Андрис Кулбергс, который приобрел определенную известность именно сейчас, возглавив парламентскую следственную комиссию по Rail Baltica.

Шлесерс и другие

А что же на противоположном фланге? Пока самую большую активность развил лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс, который готов уйти из Сейма в Рижскую думу, но, разумеется, с прицелом на мэрский пост. Уже известно, что вторым номером по списку «Латвия на первом месте» пойдет бывший многолетний депутат Сейма Андрей Клементьев.

Шлесерс, очевидно, будет претендовать на голоса умеренных латышских избирателей и на русскоязычных рижан. На эту же категорию столичных избирателей претендует и партия «Согласия», которая потерпела фиаско на выборах в Сейм, но зато пережила определенный ренессанс на выборах в Европарламент. Список может возглавить депутат Рижской думы Андрис Морозов, а вторым номером планируется экс-депутат Сейма Регина Лочмеле.

На свою часть русскоязычного электората претендует и партия «Стабильности!», лидер которой Алексей Росликов наверняка и возглавит список на выборах в Рижскую думу. На днях А. Росликов выступил со своего рода призывом к консолидации и даже назвал желаемого партнера для объединения – партию «Суверенная власть» (Suverēnā vara) во главе с экс-депутатом Сейма Юлией Степаненко.

Центристы на марше

В центре политического спектра на выборах в Рижскую думу будет объединение Союз зеленых и крестьян – «Честь служить Риге» (ЧСР). Уже известно, что список возглавит и, стало быть, будет кандидатом в мэры председатель сеймовской комиссии и лидер ЧСР Олег Буров, который недолгое время, до роспуска думы прошлого созыва, был мэром Риги и имеет большой опыт работы в столичном муниципалитете.

Очевидно, что это объединение почти не имеет пресловутых «красных линий» и может участвовать в создании как условно правой, так и условно левой коалиции. Вторым номером по этому списку готовится идти экс-министр здравоохранения Гунтис Белевич, который спустя 7 лет решил вернуться в политику.

На свою долю рижан будет претендовать и партия левого толка «Прогрессивные», которых «Новое Единство» рассматривает в числе своих потенциальных союзников – хотя сейчас «Прогрессивные» в Рижской думе и находятся в оппозиции к нынешним правящим. Кто станет лидером списка «Прогрессивных», пока неясно – в кулуарах фигурируют два депутата Рижской думы: Юстине Пантелеева и Мартиньш Коссович.

После удачного старта на выборах в ЕП воспряли духом лидеры партии «Для развития Латвии». Правда, пока непонятно, кто станет кандидатом в мэры от этой политической силы центристского толка – или экс-депутат Сейма Вячеслав Домбровский, или экс-депутат Сейма и Рижской думы Юрис Пуце.

Непредсказуемая явка

Как видим, у рижан будет широкий выбор. Вопрос лишь в том, смогут ли политики убедить рижан прийти на выборы – напомним, что внеочередные выборы в Рижскую думу в конце августа 2020 года ознаменовались рекордно низкой явкой.

На эти выборы пришло немногим более 40% столичных избирателей.