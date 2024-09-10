Готовьтесь: в правительстве Латвии договорились о семи инициативах

Бедные не станут еще беднее, но и богатые не станут еще богаче. Так можно вкратце охарактеризовать предлагаемые правящими меры по стабилизации бюджета.

Здесь важно уточнить, что под богатыми в данном случае подразумеваются две категории госслужащих — это высшие должностные лица страны и те, кому посчастливилось получить работу в советах и правлениях госпредприятий (государственных предприятий). Их ежемесячный доход в разы превышает средний доход населения в ЛР.

Поскольку в последние 7–10 дней правящие политики буквально фонтанировали идеями и предложениями, то попытаемся все инициативы власть имущих систематизировать и объяснить каждую из них. Всего получилось семь инициатив, или семь блоков.

Итак, первая инициатива связана с налоговым регулированием рабочей силы. Если до сих пор в стране действовали три ставки подоходного налога с населения (20%, 23% и 31%) — в зависимости от годового (ежемесячного) дохода, то Минфин с одобрения социальных партнеров предлагает со следующего года лишь две налоговые ставки — 25,5% с дохода до 105 300 евро в год (или 8775 евро в месяц) и 33% с дохода свыше 8775 евро в месяц.

Значит ли это, что впредь с большинства работающих будут взимать больше, чем взимали до сих пор? Нет, поскольку предлагается своего рода компенсационный механизм — вводится единый необлагаемый минимум в размере 510 евро, который будет применяться ко всем зарплатам, а не как было до сих пор, когда необлагаемый минимум был дифференцированным и постепенно снижался по мере возрастания дохода, но при доходе свыше 1800 евро вообще не применялся.

Таким образом, по расчетам Минфина, более 90 процентов работающих в следующем году на руки будут получать больше, чем сейчас.

Также повышается минималка — если сейчас она составляет 700 евро до уплаты налогов, то в следующем году она повысится до 740 евро.

Заметим при этом, что пока не сообщалось о намерении властей увеличить налоговые льготы на иждивенцев, то есть сумму налоговых скидок для семей с детьми.

Вторая инициатива — "пенсионная". Чтобы компенсировать недополученный доход в казну с налогов на рабочую силу, Минфин предлагает уменьшить на 1% ежемесячные отчисления наемного работника во второй пенсионный уровень. Этот 1% будет направляться в первый пенсионный уровень, из которого и платятся пенсии нынешним пенсионерам.

Кроме того, планируется уже с 2025 года поднять необлагаемый минимум для пенсий — вместо 500 евро он составит 650 евро. Это означает, что с пенсии в размере до 650 евро подоходный налог с населения взиматься не будет.

Третья инициатива — замораживание роста зарплат высших должностных лиц и ограничение роста зарплат в публичном секторе до 2,6%. Это значит, что, к примеру, зарплаты директоров департаментов министерств или даже референтов не могут в следующем году вырасти более чем на 2,6% от базового оклада.

А что же с учителями, полицейскими и пожарными, которым было обещано более существенное повышение? Правящие обещают это отдельно оговорить в законе.

Заметим, что президент уже на этой неделе обещал выйти со своей законодательной инициативой — о замораживании роста зарплат членов правлений и советов государственных предприятий. Наверняка коалиция эту идею главы государства поддержит.

Четвертая инициатива — замораживание роста государственных дотаций политическим партиям. Дело в том, что размер дотаций партиям привязан к минимальной заработной плате. Это значит, что чем выше минималка, тем больше партии получают и в виде дотаций. Поскольку минималка в следующем году увеличивается на 40 евро — 740 вместо 700, то соответственно должен был возрасти и объем дотаций партиям, особенно представленным в Сейме.

Судя по всему этого не произойдет и партии получат такую же сумму, как и в этом году. Правда, один вопрос пока остается неясным: поскольку в этом году состоялись выборы в Европарламент, то партиям, получившим на последних сеймовских выборах не менее двух процентов голосов, полагается и прибавка к дотации в размере 0,1% от минимальной зарплаты за каждый голос, полученный партией на выборах в Европарламент.

Значит ли это, что с учетом замораживания роста дотаций партии будут лишены зафиксированной законом доплаты?

Пятая инициатива — сокращение расходов министерств на товары и услуги на 11 процентов и поиск других возможностей для сокращения административных расходов.

Как говорится, хорошо, но мало. С учетом общей огромной расходной части бюджета–2025 можно было резать расходы и на 20–30 процентов.

Кстати, представители входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян на минувшей неделе обмолвились о необходимости сократить госуправление на пять процентов. Однако пока неясно, удалось ли убедить всех коалиционных партнеров в необходимости реально сократить клерков, а не просто пустующие вакансии.

Шестая инициатива — налог на сверхприбыль банков. Все–таки коалиция не удержалась от соблазна заставить банки поделиться частью баснословной прибыли.

Правда, министр экономики Виктор Валайнис по–прежнему обещает предусмотреть в законе возможность часть взысканных средств банкам вернуть — если они покажут реальный рост кредитования народного хозяйства.

Банки, разумеется, категорически против данного налога и на этой неделе начнут консультации с Минфином.

Седьмая инициатива — повышение других налогов. Планируется поднять налог на эксплуатацию транспортных средств, поднять акцизы на алкоголь и сильно подслащенные безалкогольные напитки, акцизы на азартные игры, на топливо.

Вполне возможно, что по мере обсуждения бюджета–2025 появятся и другие предложения, кроме того, целый ряд изменений в налогах планируется на последующие годы — то есть с 2026 и 2027 года. На последующие годы планируется и дальнейший рост минимальной зарплаты и необлагаемого минимума.