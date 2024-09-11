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Силиня объявила в Киеве о новом пакете помощи со стороны Латвии: что в него войдет? 2

Политика
Дата публикации: 11.09.2024
BB.LV
Силиня объявила в Киеве о новом пакете помощи со стороны Латвии: что в него войдет?

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в новом пакете военной помощи для Украины будет бронетехника и беспилотники, а также анонсировала обучение и оснащение еще нескольких тысяч украинских военных.

Об этом она заявила на пресс-конференции в рамках Крымской платформы, передает "Европейская правда".

Силиня представила третий пакет военной поддержки Украины за 2024 год, который будет охватывать и военную технику и поставки, включая бронетехнику и дронами. По словам чиновницы, Латвия продолжит обучение украинских Сил обороны.

"Безусловно, мы продолжим обучать и оснащать более 4000 украинских военных в этом и следующем году", – сказала она.

Также глава латвийского правительства сообщила, что уже готовится следующий пакет военной поддержки Украины на 2025 год. По ее словам, он охватит "военные машины Patria, беспилотники, оборудование и обучение".

Также Латвия будет выделять на военную поддержку Украины 0,25% ВВП с 2025 года.

"Со следующего года, ежегодная военная поддержка Латвии Украине составит 0,25% от нашего ВВП", – сказала она.

Отдельно она акцентировала на помощи в производстве электроэнергии, предоставив генераторы и другие материалы, в частности: страна предоставит солнечные батареи и оборудование для 500 домохозяйств, а также поддержит Черниговскую область.

Как известно, 11 сентября в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня.

Накануне стало известно, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Э, она там совсем с дуба рухнула. В Латвии полная опа, а она 0.25% ВВП народных налогов дарит Украине! Кстати , это 50 млн . Сколько там онкологическим больным найти не могут?

    67
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    12-го сентября

    Украм нужнее. У них там пингвины недоисследованы.

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