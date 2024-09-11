Силиня объявила в Киеве о новом пакете помощи со стороны Латвии: что в него войдет?

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в новом пакете военной помощи для Украины будет бронетехника и беспилотники, а также анонсировала обучение и оснащение еще нескольких тысяч украинских военных.

Об этом она заявила на пресс-конференции в рамках Крымской платформы, передает "Европейская правда".

Силиня представила третий пакет военной поддержки Украины за 2024 год, который будет охватывать и военную технику и поставки, включая бронетехнику и дронами. По словам чиновницы, Латвия продолжит обучение украинских Сил обороны.

"Безусловно, мы продолжим обучать и оснащать более 4000 украинских военных в этом и следующем году", – сказала она.

Также глава латвийского правительства сообщила, что уже готовится следующий пакет военной поддержки Украины на 2025 год. По ее словам, он охватит "военные машины Patria, беспилотники, оборудование и обучение".

Также Латвия будет выделять на военную поддержку Украины 0,25% ВВП с 2025 года.

"Со следующего года, ежегодная военная поддержка Латвии Украине составит 0,25% от нашего ВВП", – сказала она.

Отдельно она акцентировала на помощи в производстве электроэнергии, предоставив генераторы и другие материалы, в частности: страна предоставит солнечные батареи и оборудование для 500 домохозяйств, а также поддержит Черниговскую область.

Paldies par sirsnīgo uzņemšanu, premjerministr @Denys_Shmyhal. Latvija turpinās ikgadējo militāro atbalstu Ukrainai 0,25% apmērā no IKP.



Ukraina uzvarēs, un panāks taisnīgu mieru, lai veidotu drošu un pārticīgu nākotni eiroatlantiskajā kopienā. pic.twitter.com/1bYYG1L5hi — Evika Siliņa ???? (@EvikaSilina) September 11, 2024

Как известно, 11 сентября в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня.

Накануне стало известно, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.