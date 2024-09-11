Штрафа за превышение скорости на 1 км/час не будет?

Глава минсообщений Каспарс Бришкенс («Прогрессивные»), как известно, вышел с очередной инициативой, предусматривающей ужесточение наказания за нарушение максимально разрешенной скорости движения.

Еще в минувшем году была попытка за незначительное превышение скорости отбирать водительские права. Тогда большинство депутатов эту поправку отклонило.

И вот теперь новая идея-фикс — министр сообщений предложил штрафовать в размере двух штрафных единиц (10 евро) даже за минимальное превышение скорости — например, даже на 1 километр в час.

Мало того, что это абсурд и сомнительно с технической точки зрения (всегда нужно учитывать погрешность спидометра на 1-4-5 километров в час), так еще и едва ли как-то реально улучшит безопасность движения. Так посчитали и депутаты профильной комиссии Сейма — по народному хозяйству, которые большинством голосов отклонили поправку Бришкенса.

Конечно, еще предстоит голосование по данному предложению на пленарном заседании, но едва ли слуги народа одобрят поправку министра сообщений, особенно учитывая, что большинство парламентариев сами являются автомобилистами и бесконечно платить по 10 евро не желают!