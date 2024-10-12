«Цензура должна быть!»: власти Латвии определяются с медийной политики

Агнесе Лаце, министр культуры от «Прогрессивных», решила навести порядок в средствах массовой информации страны. На прошлой неделе правительству были представлены Основные направления медийной политики Латвии на период до 2027 года.

Документ, как указывают его создатели, писался «после широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, потому важно отметить, что медийная политика в этом контексте тесно связана с безопасностью информационного пространства».

Желаю, чтобы все

Как всегда бывает в Латвии, для столь важной задачи сформировали рабочую группу. Одно только перечисление всяческих учреждений, организаций и институтов, которые трудились над созданием Основных направлений, занимает 10 строк! Было, оказывается, и «общественное обсуждение».

В Минкульте нарисовали идеальную картину: «На национальном, региональном и местном уровне создается качественное, соответствующее интересам латвийского общества и общему благу содержание, есть уравновешенные интересы представителей отраслей, у аудитории есть доступ к независимой журналистике...»

Стремление ко всему хорошему, разумеется, похвально. Да вот только идейное единство общества ЛР это миф, ибо в действительности даже самые сознательные граждане, которые раз в 4 года добираются до избирательных урн, опускают в них бюллетени с невероятной разностью во взглядах.

И как теперь все это уместить в рамках СМИ? А тем паче, чтобы те были независимыми. Ведь кто платит, тот и заказывает музыку, а самым независимым будет тот свободолюбивый блогер, который, как ковбой Джо, неуловимый, потому как нафиг никому не нужен.

По видению Минкульта, медийная среда в ЛР в ближайшие 3 года сделается сильной (прежде всего – в общественных СМИ), надежной (способной работать в критических ситуациях) и, опять-таки, независимой. В ней «не существует самоцензура». Ко всему прочему, она будет еще и качественной, соответствующей стандартам этики! Золотые слова.

Ну и, разумеется, необходимо искоренять «потребление нелегального содержания». Здесь имеются в виду каналы российского ТВ, которые запрещены в Латвии.

Или международные, однако не во всем соответствующие нормативному для нас толкованию войны в Украине. Так, например, достаточно было одной глобальной русскоязычной программе в феврале 2022 года передать речь Путина, когда он обосновывал свое видение ударов по Украине, как этот ни разу не официозный канал тут же был исключен из сетки вещания кабельных операторов ЛР.

Однако если верить европейской статистике, то в этом году в нашей республике имеется 15% зрителей «запрещенки». К 2027 году ставится вполне скромная задача снизить эту долю до 13%. Хотя, по оценкам, прозвучавшим на заседании подкомиссии Сейма по медийной политике, в Латвии около 20% населения использует системы VPN – виртуальной частной сети, позволяющей обходить блокировки национального медийного регулятора.

Разумеется, часть умелых пользователей может делать это и для того, чтобы сражаться на полях виртуальных казино, которые забанили в Латвии. Но есть и те, что смотрят Соловьева с Киселевым.

К тому же невозбранно прильнуть к источникам нарратива Кремля позволяет и Telegram. Хотя его отец-основатель Павел Дуров и пошел, по слухам, на сделку со следствием, но это не отразилось на функционировании тех аккаунтов, которые целевым образом заточены на наш регион.

Так что же делать с соцетями?

«Платформы социальных сетей отнимают доходы у латвийских медийных предпринимателей, – отчего-то уверены в Министерстве культуры. – Необходимо найти решения, чтобы уменьшить этот негативный эффект».

Ну да, вечно же что-то лишнее мешает. А может, это потому что танцор – плохой? По сути же это вечный спор между технологиями. При зарождении кинематографа все ломали руки – он убьет театр. Когда появилось ТВ – переживали, кто ж теперь пойдет в синема, когда дома можно упереться в ящик. Развитие Интернета разжаловало уже само телевидение. А теперь, надо полагать, будет один всеобщий TikTok!

А зачем, собственно, бороться? Я бы на месте той же госпожи Лаце завел там свой аккаунт – и тиктоковскими методами излагал бы государственническую точку зрения. Но это, видимо, не вписывается в пределы возможного для логики власти.

Потому, кстати, на все той же парламентской подкомиссии и шла речь, чтобы эту соцсеть, ноги которой растут из авторитарного Китая, взять да и закрыть. «Цензура должна быть!» – ничтоже сумняшеся заявил в Сейме руководитель управления Государственной полиции по борьбе с киберпреступлениями Роман Яшин.

Жаль, что мужчина дослужился до погон полковника-лейтенанта и не прочитал Сатверсме, где 100-я статья черным по белому пишет: «Цензура запрещена».

«Уменьшить доминирование русского языка...»

Помилуйте, о каком же доминировании можно говорить в то время, когда единственное культурное учреждение, еще представляющее публичный контент на русском, униженно вымаливает афишки на нем же? Однако Министерство культуры, которому нонче подотчетны и театры, и газеты, и общественная интеграция в целом, провозглашает: «Общественным медиа надо создать новый подход к образованию содержания на аудитории национальных меньшинств...»

То бишь признается, что в ЛР вообще-то есть некая часть публики, для которой госязык не есть родной. И потому – «развиваемы такие инициативы, как создание передач для способствования освоению латышского языка, постепенному включению латышского языка в основу имеющихся медиа на языках национальных меньшинств».

«Политическая риторика в отдельных государствах может породить трещины в обществе», – тревожно предупреждает Министерство культуры. Ну это еще как посмотреть. Все-таки большинство населения рос-СМИ действительно не смотрит, однако же и за «Новое Единство» в подавляющем количестве – не голосует. Либо не ходит на выборы, либо отдает свои голоса оппозиции. В итоге получается, что страной правит партия абсолютного меньшинства – таковы родовые пороки нашей избирательной системы.

А что же касается «трещин», то для образования таковых в миросозерцании латвийцев им достаточно сопоставить несколько вполне объективных данных. Сумму на своем банковском счете, платежки по коммуналке, цены в магазинах. Ну и еще как вишенку на торте накинуть – зарплаты членов советов и правлений 63 государственных «обществ капитала», которых больше, чем министров и депутатов вместе взятых.

Ну а теперь о финансировании на все вышеперечисленные благие цели. Тут у меня, честно говоря, волосы встали дыбом – если в текущем году на СМИ в рамках всей Латвии потратили 55 305 683 евро, то в 2025 году предполагается выделить уже 77 679 058 евро!

Тем самым каждый латвиец, вне зависимости от возраста, социального положения и языка потребляемых им медиа, заплатит где-то по сорок евро в год из собственных налогов. Хотя на выходе многие не получат ровным счетом ничего – ведь госТВ и госрадио не воспринимают, а любимым изданиям, которые пренебрежительно названы «коммерческими», государство помогать не собирается.