«С сегодняшнего дня начинается новая эра» - Рихард Колс

Евродепутат от Латвии Рихард Колс объявил о начале новой эры.

Таким образом политик прокомментировал прекращение Украиной транзита российского газа в ЕС.

«С сегодняшнего утра Украина прекратила транзит российского газа в ЕС — решительный удар по энергетическому шантажу и военной машине Кремля. Десятилетиями Путин превращал энергию в оружие для финансирования террора и принуждения Европы.

Сегодня эта эпоха начинает заканчиваться. Российскому газу нет места в свободном мире», - указал он в социальных сетях.

As of this morning, Ukraine has ceased Russian gas transit to the EU—a decisive blow to the Kremlin’s energy blackmail and war machine. For decades, Putin weaponized energy to fund terror and coerce Europe. Today, that era begins to end.



No place for Russian gas in the free… https://t.co/GNdUtxqtVn