«С сегодняшнего дня начинается новая эра» - Рихард Колс

Евродепутат от Латвии Рихард Колс объявил о начале новой эры.

Евродепутат от Латвии Рихард Колс объявил о начале новой эры.

Таким образом политик прокомментировал прекращение Украиной транзита российского газа в ЕС.

«С сегодняшнего утра Украина прекратила транзит российского газа в ЕС — решительный удар по энергетическому шантажу и военной машине Кремля. Десятилетиями Путин превращал энергию в оружие для финансирования террора и принуждения Европы.

Сегодня эта эпоха начинает заканчиваться. Российскому газу нет места в свободном мире», - указал он в социальных сетях.