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«С сегодняшнего дня начинается новая эра» - Рихард Колс 4

Политика
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
«С сегодняшнего дня начинается новая эра» - Рихард Колс
ФОТО: Valsts kanceleja

Евродепутат от Латвии Рихард Колс объявил о начале новой эры.

Евродепутат от Латвии Рихард Колс объявил о начале новой эры.

Таким образом политик прокомментировал прекращение Украиной транзита российского газа в ЕС.

«С сегодняшнего утра Украина прекратила транзит российского газа в ЕС — решительный удар по энергетическому шантажу и военной машине Кремля. Десятилетиями Путин превращал энергию в оружие для финансирования террора и принуждения Европы.

Сегодня эта эпоха начинает заканчиваться. Российскому газу нет места в свободном мире», - указал он в социальных сетях.

#газ
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Комментарии (4)

  • 1-го января

    ЕС юридически уже не существует. отключают Европию от топлива, утилизируют предприятия зеленой повесткой, наводняют беженцами всех мастей. Сгоняют весь бизнес из Европии в США. Если есть возможность, бегите из гейЕвропии

    27
    1
  • Д
    Дед
    1-го января

    Не будут покупать по трубе , будут покупать сжиженный, только дороже. В мире газа не стало больше. Не купит у России Европа, купит у кого другого, а те, кто покупал у другого, купит у России, только заплатит Европа в разы дороже.

    57
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    1-го января

    Так как Европа должна покупать сжиженный газ! Американский! А если у США не будет его хватать они сами будут покупать у РФ, сжижать и продавать ЕС, а про индустриальную Германию можно забыть, и сейчас уже заводы закрываются или переезжают в США и Китай, а с дальнейшим ростом цен на энергоносители процесс ускорится.

    59
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го января

    Дурак он и в Европе дурак. Даже если евродепутат. "Развитие" Латвии мы ощущаем на своей шкуре. А по данным заявлениям похоже что на очереди весь Евросоюз.

    85
    0

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