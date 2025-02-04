В некоторых учебных заведениях Даугавпилса царит возмущение из-за массовых проверок по государственному языку, которые на прошлой неделе начал Центр государственного языка (ЦГЯ). Многие преподаватели и вспомогательный персонал начали подавать заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверок, передает ЛТВ.

Около 20 учителей и представителей вспомогательного персонала из семи школ Даугавпилса подали заявления об увольнении, сообщила руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова. В результате отставок учебный процесс в некоторых школах существенно нарушен. Недовольство вызывает и тот факт, что этим проверкам подвергаются и учителя, обучавшиеся в учебных заведениях, где преподавание ведется на латышском языке. Министерство юстиции потребовало от ЦГЯ соблюдать соразмерность при проведении проверок.

«Проверки на знание государственного языка учителей школ начались 23 января и продолжаются по сей день. Более 20 учителей прошли тест. К сожалению, восемь учителей и часть вспомогательного персонала решили не участвовать в тестировании, организованном Государственной службой образования, и подали заявления об увольнении», — сказала директор одной из школ Даугавпилса Кристина Иванцова.

Говоря о возможных причинах такого поведения, директор школы признал, что виной всему могли стать волнение, неуверенность в собственных силах, а также, возможно, разговоры с коллегами из других школ, которые усиливали тревогу по поводу запланированных проверок. Для некоторых этот запланированный тест, вероятно, стал последней каплей, и их терпение в не такой уж и легкой работе учителя лопнуло.

Директор учебного заведения уверена, что все преподаватели и вспомогательный персонал, подавшие заявления об увольнении, владели государственным языком в достаточной степени, чтобы успешно пройти тестирование.

Уход из учебного заведения ряда преподавателей создал дополнительные трудности в обеспечении учебного процесса. В связи с уходом педагогов школе пришлось пересмотреть не только расписание занятий, но и состав классов, объединив подгруппы. При планировании учебного процесса приоритет отдавался выпускным классам, чтобы учащиеся этих классов могли как можно лучше подготовиться к экзаменам.

Поскольку ранее существовали договоренности о том, что проверки государственного языка у учителей и вспомогательного персонала не будет проводиться в середине учебного года, чтобы не нарушать учебный процесс, нынешние проверки стали относительно неожиданными для образовательного учреждения и его сотрудников.

«По моему мнению, неправильно проводить такие проверки в середине учебного года. Это выбивает учителей из привычного ежедневного ритма и нарушает процесс обучения. Я понимаю, что необходимо подготовить информацию о реальном положении дел в ситуации с переходом на «Единую школу», но нужна ли эта проверка так срочно? На мой взгляд, ее можно было провести в другое время, например, в конце весны или начале лета», — поделилась мыслями Иванцова.

ЦГЯ в ответ на вопрос, почему принято решение о проведении проверки знаний государственного языка среди учителей в середине учебного года, пояснил, что проверки в образовательных учреждениях проводятся с целью контроля за выполнением закона и других нормативных актов, регулирующих использование государственного языка. Проверки в образовательных учреждениях проводятся ЦГЯ в рамках программы контроля. Программа контроля на 2025 год была разработана в ноябре прошлого года. Кроме того, в ЦГЯ отметили, что центр проводит экзамены для учителей в течение календарного года, поэтому перенос экзаменов на более поздний срок невозможен.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, кто будет нести ответственность за сбои в учебном процессе, если школы не решат возникшие кадровые проблемы, в ЦГЯ пояснили, что при осуществлении надзора, предусмотренного нормативными актами в сфере использования государственного языка центр взаимодействует с руководителями образовательных учреждений и согласовывает порядок проведения проверок в образовательном учреждении с руководителем соответствующего образовательного учреждения.

Министерство юстиции, в свою очередь, отметило, что латышский язык является основой национальной идентичности Латвии, и в настоящее время содействие использованию латышского языка также имеет важное значение для национальной безопасности Латвии.

Государство должно обеспечить, чтобы латышский язык действительно выполнял свою функцию государственного языка, предусмотренную Конституцией. Это особенно важно в нынешних геополитических обстоятельствах, когда Россия разворачивает преднамеренные и целенаправленные кампании по дезинформации против Латвии. В соответствии с законодательством ЦГЯ осуществляет проверку соответствия уровня знаний государственного языка педагогическими работниками уровню владения государственным языком, определяемому Кабинетом Министров, необходимому для выполнения ими профессиональных и служебных обязанностей.

В декларации Кабинета министров под руководством Эвики Силини («Новое Единство») выражена приверженность поддержке освоения латышского языка как основы единого общества и полного перехода к общему образованию на государственном языке к 2025 году, тем самым ликвидируя последствия советской оккупации и русификации в наших школах и укрепляя использование государственного языка.

В ЦГЯ отметили, что образовательные учреждения включаются в программу контроля по определенным критериям и путем оценки целесообразности проведения проверки. Кроме того, ЦГЯ проверяет только тех педагогов, которые реализуют программы базового образования.

В соответствии с принципом законности и равенства проводится проверка знаний государственного языка всех учителей и начальной школы, в том числе учителями, получившими образование на латышском языке.

В свою очередь, в министерстве пояснили, что ЦГЯ следует сосредоточиться на тех школах, которые ранее реализовали программу меньшинств и в настоящее время осуществляют переход к единой школе. Аналогичным образом, одним из критериев обеспечения пропорциональности является приоритетное тестирование знаний государственного языка у тех учителей, которые, согласно информации, имеющейся в распоряжении государственных учреждений, могут подвергаться большему риску незнания латышского языка на должном уровне, например, если предыдущие тесты выявили недостаточный уровень языковых навыков.